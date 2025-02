Tomori espulso da Pairetto anche se Colombo è in fuorigioco: perché il VAR non può intervenire

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Partita con molti episodi e tante polemiche quella tra Empoli e Milan. Dopo la brutta entrata di Cacace su Walker non sanzionata dall'arbitro, è stato espulso Tomori per doppia ammonizione per un fallo su Colombo ma il calciatore dell'Empoli sembrava in posizione di fuorigioco.

I replay mostrati in TV lasciano qualche dubbio sulla posizione di offside ma il VAR, per protocollo IFAB, non può intervenire in queste situazioni: può farlo solo per un cartellino rosso diretto e non per la doppia ammonizione.

Episodio insolito al 55′ della partita del Castellani: Fikayo Tomori è stato espulso dal direttore di gara Pairetto per doppio giallo, dopo aver steso Colombo ma c'è un possibile fuorigioco dell'attaccante dell'Empoli. Trattandosi di secondo giallo e non di un rosso diretto, però, il protocollo dice che il VAR non può intervenire e di conseguenza non può cancellare la decisione di campo e così il difensore inglese è stato costretto a lasciare il campo.

Il fuorigioco non è stato segnalato dal guardalinee e quindi l’arbitro ha estratto il secondo cartellino giallo per il calciatore inglese ma i rossoneri chiedevano l'intervento del VAR per rilevare la partenza irregolare di Colombo e togliere il secondo giallo a Tomori. Pairetto ha risposto “Ma ché Var, è giallo, dai” ed è andato avanti per la sua strada.

Marianucci espluso per reazione su Gimenez in Empoli-Milan

Poco dopo il rosso Tomori è arrivata anche l'espulsione per Marianucci. Nervi tesi tra il difensore dell'Empoli e Santi Gimenez: il calciatore toscano, dopo esser stato spinto dal rossonero, lo ha colpito volontariamente nelle parti intime e Pairetto ha fischiato fallo al calciatore milanista. Richiamato all'on field review, il direttore di gara sanziona con il giallo il messicano e mostra il cartellino rosso a Marianucci.