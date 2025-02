video suggerito

Cacace graziato da arbitro e VAR per il fallo su Walker, D'Aversa contro Conceiçao: "Basta mister!" Cacace graziato da arbitro e VAR per l'intervento su Walker, D'Aversa si scaglia contro Sergio Conceiçao: "E basta mister!". Partita di fuoco per Empoli-Milan.

A cura di Vito Lamorte

Parte in maniera intensa la partita tra Empoli e Milan. Brutto intervento di Cacace su Walker, con il calciatore neozelandese rischia di fare seriamente male al terzino ex Manchester City. L'arbitro Pairetto non ha punito l'intervento del calciatore empolese e l'ha graziato anche il VAR, che non ha valutato l'entrata da espulsione.

Veementi proteste da parte della panchina rossonera e dei calciatori in campo. Dopo il check e nel momento in cui Pairetto stava per far riprendere il gioco e Sergio Conceiçao continuava a lamentarsi. A quel punto Roberto D'Aversa, mister dell'Empoli, ha urlato verso il collega: "E basta mister!".

Cacace graziato da arbitro e VAR per l'intervento su Walker

Intervento brutto Liberato Cacace su Kyle Walker al minuto 8 di Empoli-Milan. Il calciatore neozelandese affonda il tackle direttamente sopra la caviglia dell'inglese, che rimane a terra dolorante: check del VAR per un possibile rosso ma non viene preso nessun provvedimento. Errata gestione del direttore di gara, che non estrae neanche il cartellino giallo per sanzionare il calciatore dell'Empoli.

Probabilmente la decisione più giusta sarebbe stata quella di assegnare un'ammonizione a Cacace ma per Pairetto non ha nemmeno sanzionato l'entrata del calciatore dell'Empoli.

Luca Marelli, che analizza gli episodi più controversi per DAZN, ha analizzato così l'episodio: "Parecchio brutto l’intervento di Cacace, decisamente sopra l’altezza della caviglia. Siamo molto al limite, è almeno giallo: c’è l’errore di Pairetto. Contatto molto pericoloso, c’è il rischio del cartellino rosso. Manca la velocità del contatto ma il rischio c’è".

Milan protesta per un fallo su Abraham: tutto regolare

Al minuto 2 proteste dei rossoneri per un contatto tra Pezzella e Abraham in area di rigore che non viene sanzionato con il rigore: attaccante inglese allarga la gamba per cercare il contatto, quindi decisione giusta dell'arbitro Pairetto in questo caso.