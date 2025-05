video suggerito

Thierry Henry fa il nome del coetaneo con cui Yamal se la giocherà come migliore al mondo Secondo Thierry Henry, Franco Mastantuono ha le carte in regola per assurgere al massimo palcoscenico nei prossimi anni al fianco di Lamine Yamal: "È semplicemente pazzesco quello che sta facendo". Sono entrambi 17enni, il talento argentino del River Plate è di un mese più giovane rispetto al calciatore del Barcellona.

A cura di Paolo Fiorenza

La semifinale d'andata di Champions League tra Barcellona e Inter ha messo sotto i riflettori in maniera potente Lamine Yamal, che a nemmeno 18 anni non solo sta mostrando bagliori di un talento sublime ma sta anche mettendo assieme numeri che Leo Messi non aveva alla sua età: i suoi 22 gol e 33 assist in 100 partite con il club blaugrana e 4 gol e 9 assist in 19 partite con la Spagna sono cifre senza precedenti per un giocatore della sua età, anche allargando il paragone ad altri mostri della storia del calcio come Pelé, Maradona e Cristiano Ronaldo. A 17 anni e 9 mesi, Messi era ancora fermo a sole 9 presenze col Barcellona e una con l'Argentina, con un solo gol in totale all'attivo. Yamal appare dunque destinato a segnare un'epoca, ma secondo Thierry Henry non sarà il solo: c'è un suo coetaneo con cui si disputerà il titolo di miglior giocatore al mondo nei prossimi anni.

Henry paragona Mastantuono a Yamal: "È semplicemente pazzesco quello che sta facendo"

L'ex fuoriclasse di Juventus, Arsenal e Barcellona ha fatto il nome di Franco Mastantuono, di un mese più giovane rispetto a Yamal (agosto 2007 contro luglio dello stesso anno), che si sta stagliando sul proscenio in Argentina con il River Plate. La meravigliosa rete messa a segno su punizione sette giorni fa nel ‘Superclasico' contro il Boca Juniors ha fatto il giro del mondo, il ragazzo ormai è titolarissimo nella squadra allenata da Marcelo Gallardo.

"Una cosa che mi stupisce sempre nel calcio – ha detto Henry alla CBS – è pensare sempre che non ci sia modo per nessuno di essere migliore di Messi o Ronaldo. E poi arriva Yamal, e poi hai un nuovo ragazzo in Argentina, Franco Mastantuono che gioca per il River Plate, che ha già vinto quel derby su punizione contro il Boca Juniors".

Henry si è poi lanciato nel predire un grande futuro per il giovane trequartista mancino di origini italiane – più precisamente campane – dal lato paterno (ha la doppia cittadinanza): "Ecco perché il calcio è fantastico. C'è un ragazzo di cui parleremo presto, forse tra due o tre anni, che non è ancora sulla scena, ma è pazzesco pensare che abbia solo 17 anni. A quell'età credo di aver debuttato. È semplicemente pazzesco quello che sta facendo. Non è normale, è fantastico vedere che sta arrivando un nuovo ragazzo, un nuovo arrivato che sembra destinato a dominare, e glielo auguro. Non mettiamolo sotto pressione dicendogli che dovrebbe salire sul trono o cose del genere".

Inutile dire che Mastantuono è già un uomo mercato, con mezza Europa sulle sue tracce: in prima fila c'è il Real Madrid, ma in Spagna anche l'Atletico lo tiene d'occhio, e poi ancora il PSG e tutte le big della Premier League. Il ragazzo ha un contratto col River fino a dicembre 2026, con una clausola rescissoria fissata a 45 milioni di euro.