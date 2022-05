Svolta Pogba alla Juve, il francese a un passo dal “sì”: l’affare è pronto a chiudersi Accelerata improvvisa della Juventus per il ritorno di Paul Pogba in bianconero. L’affare potrebbe chiudersi già dopo il prossimo weekend quando la stagione sarà conclusa.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus è attivissima sul mercato. Dopo aver salutato Dybala, Chiellini, Bernardeschi e probabilmente anche Morata per il quale ci sarà da capire se riformulare una nuova operazione d'acquisto con l'Atletico Madrid dato che lo spagnolo non sarà riscatto per 35 milioni, i bianconeri stanno accelerando per il centrocampo. Nello specifico, il club di Agnelli sarebbe a un passo da Paul Pogba. Quella che sembrava una trattativa lunga e difficile, si è rivelata invece molto rapida. L'incontro di lunedì con Rafaela Pimenta è stato molto proficuo dato che secondo quanto rivelato da Sky Sport, le parti sarebbero ormai pronte a dare il via libera definitivo all'operazione.

Pogba è in scadenza di contratto con il Manchester United il prossimo 30 giugno 2022 e andrebbe per la seconda volta alla Juventus a parametro zero, sempre dai Red Devils. La prima volta nel 2012. Fondamentale lo sforzo economico dei bianconeri che nonostante le richieste del giocatore e la presunta offerta del PSG più alta rispetto a quella dei bianconeri, sarebbe riuscita a convincere il giocatore con un contratto di circa 8,5 milioni di euro netti a stagione. Ma non è tutto, la Juventus ha quindi fretta di chiudere sperando che non si inseriscano altri club nella trattativa e la fumata bianca potrebbe arrivare già dopo il weekend.

I bianconeri di Allegri saranno impegnati sabato alle 20:45 allo stadio ‘Franchi' di Firenze per l'ultima match di campionato contro la Fiorentina. Da quel momento in poi, praticamente al termine della stagione regolare della Juventus, il ritorno di Pogba alla Juventus 6 anni dopo l'addio nel 2016 potrebbe essere cosa fatta. Il ‘Times' nella giornata di oggi aveva fatto sapere che il giocatore aveva rifiutato l'offerta del Manchester City, con il quale aveva già in accordo, per paura di ritorsioni da parte dei tifosi dello United.

Mentre l'altra concorrente dei bianconeri, il PSG, è ancora ferma al palo tra la volontà di Leonardo di portare Pogba a Parigi e quella della società di non essere convinta del giocatore. La Juve spera quindi di poter approfittare di questa situazione di stallo e riportarsi a casa il giocatore che in 6 stagioni allo United ha giocato 226 partite ufficiali segnando 39 gol e vincendo un Europa League e due coppe di Lega. Nel mezzo anche due infortuni: alla coscia e al polpaccio che però non destano particolari preoccupazioni.