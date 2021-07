Svizzera-Spagna è il primo quarto di finale di EURO 2020. Il match si gioca oggi, venerdì 2 luglio 2021, alle ore 18 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. La selezione elvetica ha eliminato ai rigori i campioni del mondo in carica dopo una prova di grande cuore e tenacia, sovvertendo tutti i pronostici della vigilia e prendendosi un posto tra le migliori otto nazionali d'Europa. Per la squadra spagnola non è stato semplice l'approdo a quarti, visto che contro la Croazia ci sono voluti i tempi supplementari per decretare chi aveva le carte in regola per superare il turno: a Copenaghen la Roja ha battuto 5-3 i vice camapioni del mondo dopo una partita vietata ai deboli di cuore. In base al tabellone degli Europei 2021, la vincente di Belgio – Italia alle semifinali.

Vladimir Petkovic potrebbe cambiare poco o nulla della squadra che a Bucarest ha battuto la Francia: Seferovic terminale offensivo con Shaqiri e Embolo alle sue spalle. Luis Enrique ha fatto ruotare sempre i suoi uomini ed è difficile prevedere la formazione: certi gli uomini in mediana, Azpilicueta, Laporte, Morata e Sarabia.

Partita: Svizzera-Spagna

Svizzera-Spagna Giorno: venerdì 2 luglio 2021

venerdì 2 luglio 2021 Orario: 18:00

18:00 Dove si gioca: Gazprom Arena, San Pietroburgo

Gazprom Arena, San Pietroburgo Canale TV: Rai, Sky

Rai, Sky Diretta streaming: RaiPlay, Sky-Go, Now

RaiPlay, Sky-Go, Now Competizione: Euro 2020, quarti di finale

Europei 2021, dove vedere Svizzera-Spagna in TV su Rai 1 o su Sky

La sfida tra Svizzera e Spagna sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Uno e da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport HD (numero 251). Sulla tv nazionale, invece, ci sarà il collegamento con San Pietroburgo a partire dalle ore 17.30.

Svizzera-Spagna dove vederla in streaming

Il match della Gazprom Arena tra la nazionale svizzera di Petkovic e la Roja di Luis Enrique si potrà vedere anche in streaming grazie alle app RaiPlay, in maniera gratuita; Sky-Go, servizio per gli abbonati di Sky; e Now, che permette di acquistare il singolo evento a pagamento.

Le probabili formazioni di Svizzera-Spagna agli Europei

Vladimir Petkovic si affiderà ancora a Seferovic come terminale offensivo, supportato da Shaqiri e Embolo. In mezzo al campo impossibile muovere Xhaka e Freuler, così come è difficile cambiare la difesa che bene si è mossa contro i francesi.

Luis Enrique dovrebbe confermare Busquets, Pedri e Koke in mediana, mentre in attacco gli unici sicuri del posto sono Morata e Sarabia. Davanti a Unai Simon Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia e ballottaggio tra Gaya e Jordi Alba.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Embolo, Shaqiri; Seferovic. Allenatore: Petkovic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. CT Luis Enrique

Dove si gioca la partita

La gara tra Svizzera e Spagna si giocherà alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, la casa dello Zenit. Impianto sorto dalle ceneri del Kirov Stadium, demolito nel 2005; è stato inaugurato nell'ottobre del 2016 e ha ospitato sia i match della Confederations Cup del 2017 che quelli della Coppa del Mondo 2018. Ha una capienza che supera i 60.000 spettatori ma per EURO 2020 ne ospiterà 30mila.

Euro 2020, contro chi gioca in semifinale la vincente di Svizzera-Spagna

Chi riuscirà a superare il turno si troverà di fronte la vincente della sfida tra Belgio e Italia in semifinale, l'altra partita dei quarti in programma oggi alle 21.00. La semifinale si giocherà martedì 6 luglio al Wembley Stadium di Londra.