La Spagna si giocherà l'accesso agli ottavi di finale degli Europei nell'ultima giornata. La Roja, inserita nel Girone E insieme a Svezia, Slovacchia e Polonia, dovrà giocarsi tutto nella gara contro la Slovacchia. La nazionale di Luis Enrique è attualmente ferma a 2 punti in classifica frutto dei due pareggi contro la Svezia (0-0) alla prima giornata e contro la Polonia quando Lewandowski ha messo a segno il definitivo 1-1 dopo l'iniziale vantaggio di Morata. Un inizio deludente per questa Spagna da cui si aspettava sicuramente di più ma che può comunque accedere agli ottavi di finale.

Nella classifica del Girone E la situazione a 90 minuti dalla fine del gruppo è la seguente:

Svezia 4 Slovacchia 3 Spagna 2 Polonia 1

La Spagna passa agli ottavi di Euro 2020 se…

La Spagna si giocherà l'accesso al tabellone degli ottavi di finale degli Europei 2021 all'ultima giornata della fase a gironi. Inserite nel gruppo E, la Roja affronterà la Slovacchia di Hamsik reduce da una vittoria e da una sconfitta. I risultati degli altri gironi hanno agevolato la situazione della Spagna rispetto a quella che si era delineata dopo il pareggio con la Polonia: alla squadra di Luis Enrique basterà non perdere per qualificarsi agli ottavi. Nel dettaglio, le Furie Rosse potranno passare al primo, al secondo o al terzo posto:

la Spagna vincerà il girone in caso di successo contro la Slovacchia e mancata vittoria della Svezia sulla Polonia (a patto di ottenere una differenza reti migliore rispetto agli scandinavi con un pari in Svezia-Polonia).

Spagna al secondo posto in caso di vittoria contro la Slovacchia e contemporaneo successo della Svezia.

Spagna terza e qualificata agli ottavi in caso di pareggio con la Slovacchia.

Contro chi gioca la Spagna agli ottavi

Il quadro degli ottavi di finale vede già 12 squadre qualificate alla fase ad eliminazione diretta. Se la Spagna dovesse finire al primo posto la fase a gironi, affronterà martedì 27 giugno alle 21 a Glasgow la terza di uno dei gironi B-C-D. Se invece la Roja dovesse arrivare agli ottavi di finale come seconda classifica, affronterebbe la Croazia nella gara di Copenaghen in programma lunedì 26 giugno alle 18. Nel caso in cui dovesse guadagnarsi l'accesso invece come migliore terza, giocherà contro il Belgio domenica 27 giugno a Siviglia, alle ore 21.