Dentro o fuori. Non ci sono più appelli. La Spagna gioca a Siviglia contro la Slovacchia per il terzo turno del gruppo E di EURO 2020 e deve vincere per qualificarsi agli ottavi di finale. La Roja non può più sbagliare. I ragazzi di Luis Enrique dopo lo 0-0 con Svezia e l'1-1 con la Polonia se la dovranno vedere contro la selezione slovacca allenata da Stefan Tarkovic, che è al secondo posto del girone e vuole prendersi il ruolo di sorpresa del torneo. Gli spagnoli sono stati molto criticati per le prove offerte nei primi due match ma adesso non c'è più tempo.

Gli slovacchi dovrebbero riproporre il 4-2-3-1 con Haraslin, Hamsik e Mak come rifinitori alle spalle di Duda mentre Luis Enrique potrebbe cambiare diversi uomini sia in mediana che in attacco: quasi certo l'impiego di Busquets, può restare fuori Morata.

Partita: Slovacchia-Spagna

Slovacchia-Spagna Giorno: mercoledì 23 giugno 2021

mercoledì 23 giugno 2021 Orario: 18:00

18:00 Dove si gioca: Stadio Olimpico de la Cartuja, a Siviglia

Stadio Olimpico de la Cartuja, a Siviglia Canale TV : Sky

: Sky Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Sky Go, Now Tv Competizione: Euro 2020, 3a giornata Girone E

Europei 2021, dove vedere Slovacchia-Spagna in TV su Rai 1 in chiaro e su Sky

Spagna-Polonia è una delle partite che sarà trasmessa in diretta tv da Sky, che si è aggiudicata i diritti di tutte le gare di EURO 2020. Il match sarà visibile su Sky Sport Football (203) e Sky Sport HD (251). La gara non sarà visibile in chiaro su Rai Uno.

Slovacchia-Spagna, dove vederla in streaming

Il match di Siviglia tra la nazionale spagnola e quella slovacca si potrà vedere anche in streaming grazie all'app di SkyGo, servizio per gli abbonati di Sky; e Now Tv, che permette di acquistare il singolo evento a pagamento. Sarà possibile seguire il match in streaming anche sulla piattaforma RaiPlay.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Spagna agli Europei

La Slovacchia non dovrebbe cambiare il 4-2-3-1, con Duda riferimento offensivo e Haraslin, Hamsik e Mak a supportarlo. Skriniar guiderà la difesa, completata da Pekarik, Satka, e Hubocan; mentre in mediana si muoveranno Kucka e Hrosovsky.

Potrebbe partire dalla panchina Alvaro Morata. Questa una delle novità rispetto alle due gare precedenti: a centrocampo dovrebbe rientrare Sergio Busquets e al suo fianco dovrebbero esserci Thiago Alcantara e Fabian Ruiz.

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda. Allenatore: Tarkovic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Thiago, Busquets, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres. Allenatore: Luis Enrique.

Dove si gioca la partita

Lo stadio Olimpico de La Cartuja di Siviglia è stato scelto dalla UEFA e dalla federazione spagnola per EURO 2020 dall'organizzazione Uefa dopo che il San Mames di Bilbao è stato escluso dalla liste degli impianti per l'Europeo itinerante per le stringenti norme sanitarie. Questo stadio è stato inaugurato il 5 maggio 1999 e ha ospitato i Mondiali di Atletica e la Coppa Davis. Può ospitare 65.000 spettatori ma per l'Europeo ma sarà utilizzato al 25% della sua capacità.

Euro 2020, Slovacchia e Spagna nel girone E

La Spagna era la favorita per la vittoria del Girone E, ma dopo due gare ha solo 2 punti ed è al terzo posto. Comanda la Svezia con 4 punti e alle sue spalle c'è la Slovacchia a 3 e poi c'è la Polonia che chiude con un 1 punto. Gli svedesi sono già qualificati ma se vuole il primo posto deve battere la selezione di Paulo Sousa. La classifica del girone vede: Svezia 4, Slovacchia 3, Spagna 2, Polonia 1.