WWE WrestleMania 40 in TV, l’orario italiano e dove vederlo in chiaro e in diretta streaming WrestleMania 40 si disputa nelle notti italiane tra sabato 6 e domenica 7 aprile, domenica 7 e lunedì 8 aprile a partire dalle ore 1:00. Tutte info su dove vederlo in diretta, in chiaro e in tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

WrestleMania 40 è il Premium Live Event della WWE che si disputa nei due appuntamenti (night 1 e night 2) in programma nella notte italiana sabato 6 e domenica 7 aprile e tra domenica 7 e lunedì 8 aprile.

A partire dalle ore 1:00, in diretta dal Lincoln Financial Field di Philadelphia, andrà in onda quello che in gergo è definito lo Showcase of the Immortals: per vederlo in tempo reale è necessario sottoscrivere un abbonamento al WWE Network oppure – ma solo per gli utenti registrati – ci si potrà collegare a DMAX che trasmetterà in differita le due serate. WrestleMania Saturday del 6 aprile sarà disponibile il 13 aprile alle 21.25, mentre WrestleMania Sunday del 7 aprile sarà disponibile il 14 aprile (sempre allo stesso orario).

Due i combattimenti più attesi: nella prima serata i riflettori saranno accesi sul Tag Tean Match che vedrà in coppia The Rock (di nuovo sul ring dopo 8 anni dall'ultimo confronto) e Roman Reigns contro Seth Rollins e Cody Rhodes. Per la ‘roccia' Dwayne Jhonson sarà anche il primo main a 11 anni dall’ultima volta (contro John Cena a WrestleMania 29). Nella seconda serata sarà la sfida tra Roman Reigns e Cody Rhodes a tenere gli appassionati incollati davanti allo schermo: c'è in ballo il titolo Undisputed WWE Universal Championship.

A che ora inizia WrestleMania XL: l’orario italiano

I nottambuli che in Italia vorranno seguire WrestleMania XL potranno farlo a partire dalle ore 1:00 della notte compresa tra il 6 e il 7 aprile, stesso orario anche per quella successiva (tra il 7 e l'8 aprile). Le due serate saranno precedute dal pre-show conosciuto come kickoff e saranno visibili solo previo un abbonamento al WWE Network.

WrestleMania XL in chiaro su DMAX: dove vederlo in diretta e streaming

DMAX è il canale numero 52 del digitale terrestre (170 di Sky, 28 su tivùsat) che trasmetterà in chiaro (ma solo per abbonati) e in differita di una settimana i due eventi di WrestleMania XL: il 13 e il 14 aprile alle 21:25 gli incontri saranno raccontati da Michele Posa e Luca Franchini.

Il programma dell’evento: i match delle card

Di seguito il programma ufficiale delle due serate di WrestleMania XL:

WrestleMania Night 1

– The Rock & Roman Reigns vs. Cody Rhodes & Seth Rollins

– Gunther vs Sami Zayn (WWE Intercontinental Championship)

– Rhea Ripley vs Becky Lynch (Women’s World Championship)

– Roman Reigns vs Cody Rhodes (Undisputed WWE Universal Championship)

– Seth “Freakin” Rollins vs. Drew McIntyre (World Heavyweight Championship)

– Iyo Sky vs. Bayley (WWE Women’s Championship)

– Logan Paul vs Randy Orton vs. Kevin Owens

– The Pride (Bobby Lashley, Angelo Dawkins e Montez Ford) con B-Fab vs The Final Testament (Karrion Kross, Akam e Rezar) con Scarlett e Paul Ellering

– AJ Styles vs LA Knight.