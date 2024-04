video suggerito

Berrettini-Sonego oggi all'ATP Marrakech di tennis, orario TV e dove vederla in diretta e streaming Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si affronteranno nei quarti dell'ATP 250 di Marrakech. I due tennisti italiani scenderanno in campo alle ore 16. Diretta TV su Sky.

A cura di Alessio Morra

Italia protagonista oggi nel torneo ATP 250 di Marrakech. Perché sono ben tre i tennisti italiani che scenderanno in campo nei quarti di finale, due purtroppo si sfideranno. Matteo Berrettini infatti giocherà contro Lorenzo Sonego nella sfida senz'altro più attesa in orario non prima delle 16. Fabio Fognini invece affronterà il russo Kotov nella partita che si disputerà prima del derby azzurro a partire dalle 14.

A che ora gioca Berrettini oggi contro Sonego all’ATP Marrakech

Berrettini-Sonego è in programma oggi venerdì 5 aprile sul campo centrale del Grand Prix Hassan II di Marrakech. La partita è in programma non prima delle 16, a seguire quelle tra Carballes e Moreno de Alboran, e Fognini-Kotov. L'orario d'inizio del derby potrebbe slittare nel caso in cui le partite precedenti dovessero prolungarsi più del previsto.

Dove vedere Berrettini-Sonego oggi a Marrakech in TV e streaming

La partita dei quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech tra Matteo Berrettini, che ha sconfitto Munar, e Lorenzo Sonego si disputerà oggi e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che detiene l'esclusiva anche di questo torneo di tennis. Berrettini-Sonego sarà trasmessa sul canale 201 (Sky Sport Uno), inoltre in streaming sarà visibile con Sky Go e NOW, a partire dalle ore 16.

Berrettini-Sonego, i precedenti

Sono i tre precedenti tra i due tennisti italiani che sono davvero molto amici. Il bilancio è favorevole a Matteo, che conduce 2-1. Berrettini si è imposto nel 2022 a Stoccarda, dove un anno dopo Berrettini al rientro venne sconfitto nettamente da Sonego. Anche il terzo confronto è stato disputato sull'erba, a Wimbledon dove il romano vinse in quattro set, in un incontro condizionato dalla pioggia.

Il tabellone di Berrettini e Sonego all’ATP Marrakech

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono nella parte bassa del tabellone. Chi vincerà si qualificherà per le semifinali e affronterà sabato il vincente di Navone-Vukic. Fabio Fognini invece avendo battuto la testa di serie numero uno Djere presidia il tabellone nella parte alta, l'altro quarto è Carballes Baena-Moreno.