Berrettini irriconoscibile a Stoccarda, Sonego lo travolge: ritorno in campo da incubo per Matteo Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del torneo di Stoccarda Boss Open da Lorenzo Sonego con il risultato di 6-1, 6-1. Partita disastrosa da parte del giocatore capitolino apparso in grande difficoltà.

A cura di Marco Beltrami

Il derby italiano del primo turno del torneo di Stoccarda tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si è chiuso con la vittoria in scioltezza del secondo. Il campione in carica, reduce da un lungo stop per l'infortunio agli addominali è sembrato il lontano parente di se stesso probabilmente non in ottime condizioni fisiche. 6-1, 6-2 in favore del piemontese che si prende la rivincita dalla sconfitta dell'anno scorso. Al secondo turno affronterà uno tra Altmaier e O'Connell.

Sin dall'inizio di partita, Lorenzo Sonego si è mostrato aggressivo e intenzionato a mettere grande pressione al connazionale. Non è un caso che infatti nel primo set siano arrivati due break, con il torinese che ha spinto costantemente da fondo contro un Matteo molto lontano dalla sua forma migliore. Anche con il linguaggio del corpo il capitolino è apparso spesso quasi sconsolato e provato psicologicamente.

Niente da fare per lui anche nel secondo parziale con un Sonego letteralmente on-fire e trascinato da ottime percentuali sul servizio. Basti pensare che il trend del match è proseguito con un parziale di 10 game a 1 e con Matteo visibilmente sconfortato e incapace di reagire. In un momento in particolare Berrettini si è piegato sulle ginocchia portandosi le mani sugli occhi. Non c'è stata praticamente mai partita al Boss Open, con Lorenzo in totale controllo della partita dall'inizio alla fine, eccezion fatta per il sesto game del secondo set quando Matteo non ha sfruttato 3 palle break.

Una sconfitta senz'appello dunque per Berrettini assolutamente irriconoscibile. Grandi meriti sicuramente per Sonego, avversario che sarebbe stato meglio evitare al primo turno e che ha giocato un match quasi perfetto. Matteo in grande difficoltà da tutti i punti di vista, ora dovrà fare i conti anche con un tracollo in classifica, visto che non ha difeso i punti ottenuti nella scorsa stagione quando si laureò campione.

Apprensione anche per il suo momento di forma che inevitabilmente influisce anche sul suo status mentale. L'uscita dal campo in lacrime conferma assolutamente la sua situazione davvero complicata.