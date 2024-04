video suggerito

Sinner-Sonego oggi all’ATP Madrid 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Jannik Sinner affronta Lorenzo Sonego nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Madrid. L’incontro si giocherà oggi sabato 27 aprile e non inizierà prima delle ore 12:30 sul campo Manolo Santana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner torna in campo e la fa contro Lorenzo Sonego in un match del secondo turno del torneo 1000 di Madrid. La testa di serie numero 1 dell'appuntamento spagnolo farà il suo esordio in questo sabato 27 aprile e non scenderà in campo prima delle ore 12:30. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky. Programma ricco, che prevede anche Medvedev-Arnaldi e de Minaur-Nadal.

A che ora gioca Sinner contro Sonego oggi all’ATP Madrid 2024

Per la sesta giornata, quarta del tabellone principale, del torneo di Madrid c'è un programma di lusso. Sul campo centrale, intitolato al mitico Manolo Santana, si comincia con la numero 1 WTA Iga Swiatek che affronta Cirstea. A seguire, ma non prima delle 12:30 tocca al derby italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.

Dove vedere Sinner-Sonego oggi al Madrid Open in TV e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego dei trentaduesimi di finale del torneo di Madrid si potrà seguire in diretta e in esclusiva su Sky, che la manderà in onda sul canale 201 (Sky Sport Uno). Commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming, sempre solo per abbonati, con Sky Go e NOW. Non è possibile seguire il match in chiaro.

Sinner-Sonego, i precedenti tra i due italiani

Quattro confronti diretti tra Sinner e Sonego. Il bilancio è di 4-0 per Sinner, che nel 2023 ha vinto tutti gli incontri, perdendo solo un set, nel torneo di Halle. Le altre vittorie sono arrivate a Montpellier, agli US Open e a Vienna. Sinner non ha mai perso contro un tennista italiano.

Il tabellone di Sinner a Madrid, chi sarà l'eventuale prossimo avversario

Sinner è la testa di serie numero 1 del torneo di Madrid. Jannik se passerà il turno se la vedrà lunedì con il vincente di Kotov-Thompson, testa di serie numero 32. Agli ottavi potrebbe sfidare Khachanov, il più alto in grado in quello spicchio di tabellone. Nei quarti ci sarebbe Ruud, in semifinale uno tra Medvedev, de Minaur e Tsitsipas.