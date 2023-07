Berrettini passa il primo turno a Wimbledon: rivincita su Sonego in quattro set, adesso c’è De Minaur Matteo Berrettini ha passato il primo turno del torneo di Wimbledon, prendendosi la rivincita su Lorenzo Sonego che lo aveva battuto a Stoccarda. Adesso per il romano c’è l’australiano Alex De Minaur.

A cura di Paolo Fiorenza

Matteo Berrettini rinasce sull'erba di Wimbledon e batte Lorenzo Sonego in quattro set, approdando al secondo turno del torneo del Grande Slam londinese. Il 27enne tennista romano si è imposto col punteggio di 6-7(5)/6-3/7-6(7)/6-3, in un match durato 3 ore e 19 minuti, peraltro distribuite in tre giorni a causa delle tante interruzioni per pioggia che hanno tormentato in questa prima settimana il torneo.

Berrettini dà dunque un segnale importante sui prati che lo videro approdare in finale due anni fa, quando perse nell'ultimo atto contro Djokovic. Una risposta sul piano fisico prima di tutto, dopo il riemergere del problema agli addominali, ma soprattutto una reazione dal punto di vista della convinzione e del morale che erano stati affossati dalle recenti sconfitte (l'ultima proprio con Sonego il 18 giugno a Stoccarda).

Il bell’abbraccio tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego a fine partita

L'attuale numero 38 al mondo ha anche zittito tutte le polemiche su una mancanza di concentrazione sul tennis, che sarebbe dovuta a distrazioni extra sportive (qualcuno aveva perfino tirato in ballo la sua compagna Melissa Satta). Il match con Sonego era partito male, col primo set perso al tie-break, ma il romano è stato bravo a non mollare e da lì ha iniziato la sua rimonta, piazzando all'ottavo gioco del secondo parziale il break che gli ha consentito di pareggiare i conti.

La partita si è decisa nel lottatissimo terzo set, in cui Berrettini ha annullato un set point al suo avversario nel tie-break, vinto poi 9-7. Il 6-3 nel quarto parziale ha chiuso la partita e riconsegnato al tennis italiano un Berrettini apparso tonico e ben fasato. Adesso per ‘The Hammer' c'è un secondo turno in cui affronterà il 24enne australiano Alex De Minaur, che oggi ha battuto in quattro set il belga Coppejans. Il match si giocherà già domani, a causa del ritardo accumulato nel programma del torneo.