Berrettini in semifinale a Marrakech, battuto l’amico Sonego: sorride anche il fratello Jacopo Matteo Berrettini si è preso la semifinale di Marrakech battendo l’amico e connazionale Sonego. Molto bene anche il fratello Jacopo in semifinale a Barletta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Un Matteo Berrettini tirato a lucido si è preso la semifinale del torneo di Marrakech battendo in due set Lorenzo Sonego, nel derby azzurro. Prestazione autoritaria per il tennista capitolino, che a poco a poco sta ritrovando il suo tennis. 6-3, 7-6 per superare il grande amico e allungare sul 3-1 il bilancio dei precedenti a suo favore. Ora sfida contro uno tra Navone e Vukic, con l'obiettivo di arrivare fino in fondo per presentarsi poi al meglio a Montecarlo dove ha ricevuto una wild card. Giornata da incorniciare per la famiglia Berrettini, visto che anche il fratello Jacopo ha ottenuto un risultato importante a Barletta. Niente da fare per Fabio Fognini, ovvero il terzo azzurro in tabellone a Marrakech. Il ligure è stato sconfitto agevolmente da Kotov ai quarti.

Ottima prestazione di Matteo Berrettini che sulla terra rossa marocchina ha sfruttato i suoi punti di forza. Molto incisivo con il dritto, il romano ha concesso pochissimo all'avversario che soprattutto nel primo parziale non è riuscito a trovare contromisure. Le cose sono parzialmente cambiate nel secondo set, quando Sonny ha alzato l'asticella alla risposta senza però trovare quel break che sarebbe stato di vitale importanza. Molto concentrato alla fine l'ex finalista di Wimbledon che ha portato a casa il risultato, ma non ha potuto gioire appieno visto che ha sconfitto quello che è un "fratello".

Queste le sue parole nel post-gara: "Ci conosciamo sin da bambini da quando avevamo 9 anni, avendo condiviso i coach con la stessa carriera. Ho iniziato a giocare contro di lui, era difficile rispondere a causa del vento. Sono contento di essere tornato".

Jacopo Berrettini sta vivendo un momento magico a Barletta dove è in corso il torneo challenger Open Città della Disfida. Il fratello più giovane di Matteo è arrivato in semifinale con una vera e propria cavalcata trionfale, dopo aver battuto il rumeno Filip Cristian Jianu. Si tratta del miglior risultato in carriera per Jacopo che è attualmente il numero 878 del ranking mondiale. Ora la sfida ostica contro la testa di serie numero uno del tabellone, il francese Mayot.