Video di

L’allenamento sfiancante di Berrettini ai 33° di Marrakech nel giorno libero: non c’è tempo da perdere Matteo Berrettini è in corsa nel torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista romano si sta allenando duramente e ha mostrato il suo grande stato di forma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Berrettini è tornato a giocare un mese fa ed è tornato alla grande. La risalita è appena iniziata e sta proseguendo. Il tennista romano a Marrakech ha mostrato di essere in grande forma, non solo perché ha ottenuto due successi. Berrettini, che sarà in campo pure a Monte Carlo, sui social ha mostrato gli effetti del suo grande lavoro fisico. Il tennista italiano è davvero in una forma smagliante.

Il passato è passato, ed è alle spalle. Vale per tutti e pure per Berrettini che negli ultimi due anni ne ha vissute di ogni. Ora pensa solo al futuro e lo fa giocando in questa primavera una serie di tornei sulla terra rossa. Il rientro è stato incoraggiante. Ora l'azzurro è impegnato a Marrakech, la prossima settimana sarà a Monte Carlo, dove è entrato in tabellone grazie a una wild card. In Marocco ha vinto due incontri, e mentre attende la sfida con Sonego prosegue la sua preparazione fisica.

Quello di Marrakech non è il torneo più importante al mondo e non è nemmeno quello con il più forte campo di partecipazione, ma è uno di quei tornei che si gioca nelle condizioni più complicate. Fa un caldo enorme in Marocco, ci sono ampiamente oltre i trenta gradi, ma questo non deve condizionare nessuno. In campo si va per vincere e ci si allena duramente per riuscirci.

Leggi anche Berrettini batte Munar e vola ai quarti a Marrakech: ad attenderlo il derby italiano con Sonego

Berrettini, con un video postato sui suoi account social, ha mostrato di essere in grande forma e, al di là like a valanga e di commenti a iosa, ha strappato applausi per il suo fisico che, oltre a essere scolpito, fa capire a tutti (compresi i criticoni) quanta voglia e quanto impegno ci stia mettendo il tennista romano per tornare nel posto che gli compete nel mondo del tennis, e cioè ai vertici.

Un allenamento massacrante, svolto, nel giorno tra un match e l'altro, fatto con oltre trenta gradi, quelli che ci sono fissi ogni giorno in questo periodo, di giorno, a Marrakech. Matteo continua a giocare e continua ad allenarsi duramente per evitare problemi e rogne fisiche e per tornare in campo in continuità.

La risalita verso il vertice continua. Il programma di Berrettini è fitto, oltre che ambizioso. Vuole arrivare al top sull'amata erba, ma prima c'è la stagione su terra che può dargli soddisfazioni. Giocherà, dopo Marrakech, Montecarlo, Monaco di Baviera, Madrid e Roma, poi il Roland Garros.