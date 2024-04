Berrettini batte Munar e vola ai quarti a Marrakech: ad attenderlo il derby italiano con Sonego

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Prosegue il cammino di Matteo Berrettini nel torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco. Il tennista romano ha infatti battuto al termine di un combattuto match durato oltre due ore e venti minuti lo spagnolo Jaume Munar (6-4/4-6/6-3) guadagnandosi così l'accesso ai quarti di finale dove ad attenderlo c'è il connazionale Lorenzo Sonego che prima di lui aveva staccato il pass avendo la meglio in rimonta dell'indiano Sumit Nagal. Eliminato agli ottavi invece l'altro italiano Flavio Cobolli sconfitto in due set dal russo Pavel Kotov.

A distanza di oltre un anno dunque Matteo Berrettini tornerà a disputare un quarto di finale a livello ATP (l'ultima volta per lui era stato nel torneo di Acapulco del 2023) ma per farlo ha dovuto vincere la strenua resistenza di un osso duro come Jaume Munar, amico e pupillo di Rafael Nadal, a proprio agio sulla terra rossa di Marrakech. L'italiano ha dovuto far ricorso ai suoi colpi migliori facendo alla fine valere la sua maggiore potenza e capacità di accelerare gli scambi.

Il primo set infatti il romano lo ha portato a casa grazie a quel primo break conquista in avvio e poi difeso con la battuta durante i suoi turni di servizio. Nel secondo parziale però c'è stato un piccolo blackout per l'azzurro che a consentito a Munar di riportare in parità il risultato e portare il match al terzo e decisivo set. Qui è il break strappato nel 9° game sul risultato di quattro pari a fare la differenza e permettere a Berrettini di aggiudicarsi l'incontro e proseguire il suo percorso nel torneo guadagnandosi il derby italiano con l'amico Sonego nei quarti di finale.