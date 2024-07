video suggerito

Wimbledon 2024, il programma di oggi e orari: dove vedere Berrettini-Fucsovics e Arnaldi-Tiafoe Il programma delle partite degli italiani oggi a Wimbledon. In campo oltre a Sinner, anche Berrettini, Arnaldi, Sonego, Bellucci e Fognini. Nel tabellone femminile giocano Paolini, Trevisan ed Errani. Tutto quello che c’è da sapere su orari e diretta TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il programma di oggi a Wimbledon prevede tante partite, con 9 italiani in campo. Giocherà anche il numero uno al mondo Sinner contro Hanfmann non prima delle 17:30. Prima però sarà il turno di Arnaldi contro Tiafoe e Fognini contro van Assche. Occhi puntati anche su Berrettini che sfiderà Fucsovics, sperando di accedere al secondo turno dove potrebbe esserci il derby con Sinner. In campo anche Bellucci con Shelton e Sonego contro Navone, entrambe non prima delle 18. Nel femminile spazio a Paolini, Trevisan ed Errani contro Sorribes, Keys e Noskova. Diretta Tv esclusiva di tutte le partite su Sky e non in chiaro. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Wimbledon 2024, italiani in campo e programma di oggi

La prima giornata di partite a Wimbledon è ricca di partite. Tanti gli italiani in campo, ben 9. 6 gli uomini e 3 le donne impegnate oggi in tabellone. Partite a tutte le ore, con il programma che sarà aperto da Arnaldi e Fognini, contro rispettivamente Tiafoe e van Assche. Poi sarà il turno di Berrettini, del numero uno al mondo Sinner, Bellucci e Sonego. Nel femminile tocca a Paolini, Trevisan ed Errani.

Arnaldi-Tiafoe (Usa) – ore 12

Van Assche (Fra)-Fognini- ore 12

Berrettini-Fucsovics (Hun) – non prima delle 14

Sinner-Hanfmann (Ger) – non prima delle 17:30

Bellucci-Shelton (Usa) – non prima delle 18

Navone-Sonego – non prima delle 18

Paolini-Sorribes Tormo – non prima delle 14

Trevisan-Keys (Usa) – non prima delle 16

Errani-Noskova (Cze) – non prima delle 17:30

A che ora gioca Berrettini-Fucsovics oggi a Wimbledon: orario e programma

La partita tra Berrettini e Fucsovics è in programma oggi non prima delle 14 sul campo 12. La partita che mette in palio il secondo turno contro il vincente di Sinner-Hanfmann si disputerà a seguire quella tra Sakkari e Kessler che inizierà alle ore 12. In caso di prolungamento la sfida del tennista italiano potrebbe iniziare in ritardo. Diretta TV esclusiva su Sky con possibilità di vedere il match in streaming su Sky Go.

Dove vedere Arnaldi-Tiafoe oggi a Wimbledon in TV e streaming

Arnaldi-Tiafoe è il match di apertura del programma di oggi sul campo 15 di Wimbledon. Non ci sono rischi dunque di slittamenti della partita, a meno di condizioni meteorologiche avverse, non essendo il campo coperto. Diretta TV su Sky, e nessuna possibilità di trasmissione in chiaro. La diretta streaming sarà garantita sull'app di Sky Sky GO, disponibile per gli abbonati.