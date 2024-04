video suggerito

Berrettini-Navone all'ATP Marrakech di tennis, orario TV e dove vederla in diretta e streaming Berrettini-Navone sarà la seconda semifinale del torneo 250 di Marrakech. Il tennista italiano è favorito e se vincerà giocherà la finale contro Carballes Baena o Kotov. La partita sarà trasmessa da Sky e non inizierà prima delle 16.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini continua a vincere nel torneo ATP 250 di Marrakech e oggi scenderà in campo per la semifinale contro il giovane argentino Mariano Navone. Berrettini proverà così a raggiungere la prima finale nel circuito dopo quasi due anni. L'incontro inizierà non prima delle ore 15:30. In precedenza si disputerà l'altra semifinale che vedrà protagonisti Carballes Baena, detentore del titolo, e Kotov, che ha eliminato Fognini. Giocherà le semifinali, sempre nel pomeriggio, ma nel challenger di Barletta anche il fratello di Berrettini, Jacopo, a cui ha dedicato un pensiero in un video.

A che ora gioca Berrettini contro Sonego all’ATP Marrakech

Berrettini-Navone sarà la seconda semifinale del torneo di Marrakech e non inizierà prima delle 16 ora italiana. Alle 14 scenderanno in campo per la prima delle due semifinali in programma al Grand Prix Hassan II lo spagnolo Roberto Carballes Baena e il russo Pavel Kotov. L'orario dunque è indicativo, ma è facile prevedere che si disputerà a metà del pomeriggio.

Dove vedere Berrettini-Sonego a Marrakech in TV e streaming

La semifinale del torneo ATP 250 di Marrakech tra Matteo Berrettini, che è in grandissima forma, e Mariano Navone sarà trasmessa in diretta TV da Sky, che la manderà in onda sul canale 203 (Sky Sport Tennis) a partire dalle ore 16. Streaming possibile, solo per abbonati, con Sky Go e NOW.

Berrettini-Navone, i precedenti

Non ci sono precedenti tra Berrettini e Navone. Quella di Marrakech sarà la loro prima sfida in assoluto. Navone, come Berrettini, ha perso un solo set nel torneo. Matteo nei quarti ha vinto il derby con Sonego.

Il tabellone di Berrettini all’ATP Marrakech

Matteo Berrettini è collocato nella parte bassa del tabellone. Oggi affronterà Mariano Navone, un tennista argentino emergente esploso in questi mesi. L'italiano è favoritissimo. Dovesse vincere in finale sarebbe altrettanto favorito sia contro Roberto Carballes Baena che contro Pavel Kotov, che daranno vita alla prima semifinale.