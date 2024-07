Berrettini-Halys oggi all’ATP Gstaad: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV e streaming

video suggerito

Matteo Berrettini oggi gioca la finale del torneo ATP 250 di Gstaad. Il giocatore romano disputerà la terza finale del suo 2024 contro il francese Quentin Halys, tennista di 27 anni che occupa la posizione numero 192 della classifica mondiale. Berrettini ha sconfitto in semifinale Stefanos Tsitsipas giocando una partita perfetta. L'incontro si potrà seguire in diretta TV a partire dalle ore 11:30 in esclusiva su Sky. Non c'è la possibilità di seguire Berrettini-Halys in chiaro. Streaming con Sky Go e NOW.

Le condizioni di Gstaad esaltano Berrettini, che ha battuto in fila Cachin, Galan, Auger-Aliassime e Tsitsipas senza perdere nemmeno un set, e vincendo quattro tie-break. L'azzurro ha già conquistato questo torneo, ed è stato sconfitto anche in finale due anni fa. Berrettini nel 2024 ha vinto il torneo di Marrakech e ha perso la finale di Stoccarda. Per Halys è la prima finale in carriera. Il francese è partito addirittura dalle qualificazioni e vincendo sei partite, facendo spettacolo, si è guadagnato un posto al sole.

ATP Gstaad, a che ora gioca Berrettini oggi contro Halys: orario e programma

La finale tra Berrettini e Halys, che assegnerà il titolo di Gstaad è in programma oggi domenica 21 luglio e prenderà il via, pioggia permettendo alle ore 11:30, questo infatti è l'orario d'inizio della finale. Quasi in contemporanea si terrà la finale del torneo di doppio. Dunque orario definito per la finale numero 3 di Berrettini, che il torneo l'ha vinto già cinque anni fa.

Dove vedere Berrettini-Halys in diretta TV e streaming

Dove vedere Berrettini-Halys in TV? La finale dell'ATP di Gstaad non si potrà seguire in chiaro, essendo in esclusiva su Sky. La diretta TV sarà solo per gli abbonati a partire dalle 11:30 sul canale 201 (Sky Sport Uno). Lo streaming è possibile solo per abbonati, che potranno farlo rispettivamente con Sky Go e NOW.

I precedenti tra Berrettini e Halys

A livello ATP questo sarà il primo confronto tra questi due tennisti, che però si sono incontrai un a volta, esattamente nove anni, fa in un torneo Future, l'F24 Italy del 2015. Sulla terra si impose in due set Halys. É passato tantissimo tempo.

Il ranking di Matteo Berrettini dopo il torneo ATP Gstaad

Berrettini era numero 82 della classifica mondiale prima dell'inizio di questo torneo, ora ha la certezza di essere almeno numero 58 ATP, sarà in questa posizione se perderà la finale. Dovesse vincere diventerebbe numero 53. In ogni caso l'italiano si sta avvicinando a posizioni di classifica che gli competono. Nella Race invece è già 41°, tornerebbe nei 40 dovesse battere Halys.