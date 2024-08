video suggerito

Sorteggi Champions League, orario e dove vederlo in TV e streaming: fasce e squadre qualificate Tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo sorteggio della Champions League che presenta il suo nuovo format: si terrà oggi, 29 agosto 2024, a Montecarlo a partire dalle 18:00. Diretta tv su Sky e Tv8. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova Champions League comincia a prendere forma: oggi si terrà il sorteggio della fase a girone unico, con l'esordio dell'inedito format che ha cambiato il volto delle coppe europee a partire da questa stagione. Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna sono pronte ad assaporare la nuova edizione in cui tutto sarà diverso, anche le modalità del sorteggio. Soltanto i nerazzurri sono inseriti in prima fascia, il Bologna sarà in quarta mentre Atalanta, Juventus e Milan faranno tutte parte della seconda fascia. Diretta TV dell'evento disponibile su Sky e anche in chiaro su Tv8. Streaming disponibile invece sul sito e sul canale Youtube ufficiale della UEFA.

A che ora inizia il sorteggio di Champions League: l'orario

Il sorteggio della fase a gironi della nuova Champions League 2024/2025 si terrà giovedì 29 agosto alle ore 18:00 al Grimaldi Forum di Montecarlo. Come ogni anno ci sarà la cerimonia in cui verranno sorteggiati i gironi della coppa, preceduta dalla spiegazione del regolamento e del nuovo format e la durata prevista è di circa 35 minuti.

Dove vedere i sorteggi della Champions League 2024/25 in TV e streaming

Sarà possibile seguire in diretta i sorteggi della prossima Champions League in TV. Tutta la cerimonia sarà trasmessa su Sky Sport (canale 201) a partire dalle ore 18:00. Sarà possibile anche vederla in chiaro su TV8: la diretta comincerà alle 17:45 con Mario Giunta alla conduzione, accompagnato da Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Fabio Caressa.

Sarà disponibile il servizio streaming per tutti gli abbonati sull'app SkyGo, ma in alternativa sarà possibile vedere i sorteggi anche su Prime Video e Now. Inoltre sarà disponibile la diretta streaming gratuita sul sito Uefa.com e sul canale Youtube della UEFA.

Le fasce e squadre qualificate: le possibili avversarie delle italiane

Le insidie per le italiane sono dietro l'angolo. Soltanto l'Inter è stata inserita in prima fascia assieme alle squadre vincitrici dei rispettivi campionati, mentre Atalanta, Juventus e Milan sono finite in seconda fascia, con il Bologna spedito addirittura in quarta fascia.

I nerazzurri quindi affronteranno sicuramente due big presenti in prima fascia, due tra Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar, due di terza fascia e due di quarta fascia. Sarà così anche per tutte le altre squadre, con gli accoppiamenti che seguiranno tutti la stessa logica.

PRIMA FASCIA: Manchester City, Inter, Bayern Monaco, Borussia Dormund, Real Madrid, Lipsia, Paris Saint Germain, Barcellona, Liverpool.

SECONDA FASCIA: Bayer Leverkusen, Arsenal, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Milan, Bruges, Shakhtar Donetsk, Benfica.

TERZA FASCIA: Feyenoord, Sporting CP, Psv Eindhoven , Celtic, Dinamo Zagabria o Qarabag, Young Boys o Galatasaray, Salisburgo o Dinamo Kiev, Slavia Praga o Lille, Stella Rossa o Bodo Glimt.

QUARTA FASCIA: Girona, Monaco, Stoccarda, Sturm Graz, Bologna, Brest, Aston Villa, Slovan Bratislava o Midtjylland, Sparta Praga o Malmo.

I criteri del sorteggio di Champions, come cambia con il girone unico

Il nuovo format della Champions League cambia ovviamente anche il volto al classico sorteggio al quale abbiamo assistito fino a oggi. Solamente 36 squadre verranno sorteggiate a mano, seguendo il metodo da noi conosciuto con le palline: per ogni squadra un software sceglierà casualmente 8 avversarie (due da ogni fascia) e stabilirà chi giocherà in casa o in trasferta.

Tutte le squadre saranno inserite in un girone unico che alla fine darà vita alla classifica finale, con le prime 8 che accederanno automaticamente agli ottavi e squadre dalla 9ª alle 24ª posizione disputeranno un playoff, senza nessuna retrocessione in Europa League. Anche in questo caso saranno messi dei paletti: non sarà possibile disputare derby (dunque le italiane non si incontreranno) e non sarà possibile sfidare tre squadre provenienti dallo stesso Paese.