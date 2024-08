video suggerito

Come cambia il sorteggio della Champions League con il nuovo girone unico: fasce, criteri e come funziona La nuova Champions League vivrà il suo primo atto ufficiale con il sorteggio di giovedì 29 agosto a Montecarlo. Come il format, totalmente rivoluzionato, anche l’estrazione che riguarda la prima fase a girone unico subirà dei cambiamenti epocali: sarà affidata ad un computer che elaborerà le estrazioni, attraverso algoritmi sofisticati che terranno conto dei criteri da rispettare. Garantita la massima casualità ed efficienza nell’estrazione. Il calendario, invece, verrà elaborato sabato 31 agosto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova Champions League è oramai alle porte e si presenta agli appassionati di calcio con un format e delle regole tutte nuove, da scoprire e imparare per godersi al meglio la massima competizione continentale per club. Il sorteggio avverrà giovedì 29 agosto alle 18:00 e sarà il primo atto del nuovo corso della Champions con una modalità tutta nuova. La Uefa ha spiegato la nuova procedura che si svolgerà al Grimaldi Forum di Montecarlo e sarà un sorteggio di nuova concezione, senza palline ma utilizzando sofisticati software e algoritmi.

Il nuovo sorteggio della Champions, dunque, sarà frutto di una elaborazione matematica, e il software utilizzato garantirà la completa casualità nel quadro delle condizioni previste dal regolamento, tra cui l'obbligo di evitare derby tra squadre dello stesso Paese. Il calendario completo che mostrerà tutte le date e gli orari d'inizio delle varie partite verrà elaborato in seguito, e annunciato sabato 31 agosto.

Il nuovo format della Champions League: come funziona

La Champions League dall'edizione 2024/2025 ha cambiato completamente il proprio format, offrendo un torneo che vuole essere sempre più aperto al maggior numero di squadre ed equilibrato in ogni sua fase. Nulla o quasi resterà come lo si ricorda: le partite totali saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni e il numero delle squadre partecipanti alla fase finale passa dalle classiche 32 a 36 club. Nessuna distinzione in gruppi ma un enorme girone unico, e il torneo sarà ancora più lungo rispetto alle precedenti edizioni, coprendo 11 mesi in totale su 12. Le 36 squadre iscritte, nel girone unico vengono suddivise in 4 fasce da 9 squadre in base al loro coefficiente Uefa risultante dalle ultime 5 stagioni europee. Gli 8 incontri saranno disputati nell'arco di 10 settimane, partendo da settembre e terminando la prima fase con due giornate a gennaio 2025.

Per accedere alla seconda fase della nuova Champions League, a eliminazione diretta, si seguiranno questi criteri di classifica: le prime 8 classificate del girone unico andranno direttamente agli ottavi di finale. Prima però ci saranno i playoff: le squadre dalla 9a alla 16a posizione saranno considerate teste di serie e sfideranno quelle classificate tra la 17a alla 24a posizione. Le 8 vincenti sfideranno le prime 8 in classifica già di diritto qualificate.

Come cambia il sorteggio con il nuovo girone unico

Un nuovo format per la Champions League da questa stagione che non coinvolge solamente il torneo e le sue fasi ma che incomincia già dal sorteggio che è stato radicalmente rivoluzionato. Non ci saranno più, ad esempio, le classiche urne con le palline da estrarre. Sarebbe impossibile farlo: seguendo la "vecchia procedura" infatti, servirebbero almeno mille palline da estrarre, impossibile. Si comincerà dalla classica estrazione a mano delle palline con i nomi delle squadre, poi sarà il computer a prendere le redini.

Tutte le 36 squadre saranno estratte manualmente e per ogni squadra estratta, un software automatizzato estrarrà i loro avversari, che saranno rivelati sullo schermo nella sala sorteggi e in televisione. Il software deciderà anche quali partite si terranno in casa e quali in trasferta. L'estrazione inizierà con la fascia 1, assegnando gli avversari a tutte le squadre, una dopo l'altra con un sofisticato algoritmo che selezionerà casualmente le 8 avversarie per ciascuna squadra. Il processo svolto dal computer sarà controllato da due sistemi indipendenti e supervisionato da una società di revisione contabile. Grazie all'automatizzazione, i sorteggi si svolgeranno in modo più rapido e senza intoppi.

Quali sono i criteri per il sorteggio del girone unico

Ovviamente anche in questo nuovo sorteggio automatizzato ci saranno criteri ben precisi da rispettare e che il software dovrà tenere conto per stilare gli accoppiamenti. Attraverso il sofisticato algoritmo, si selezioneranno le 8 avversarie per ciascuna squadra, in modo completamente casuale ma rispettando due paletti fondamentali: nessuna sfida tra club dello stesso Paese sarà possibile in questa fase e ogni squadra dovrà giocare un numero uguale di partite in casa e in trasferta (4 in casa e 4 fuori).

Le fasce del sorteggio del girone unico di Champions League

Questa la composizione delle fasce in vista del sorteggio del girone unico della nuova Champions League 2024-205 in attesa dei match di questa sera (Qarabag-Dinamo Zagabria, Slavia Praga-Lille, Slovan Bratislava-Midtjylland e Stella Rossa-Bodo Glimt) da cui usciranno le ultime quattro squadre qualificate.

Prima fascia: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Liverpool, Inter , Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona

Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Liverpool, , Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona Seconda fascia: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta , Juventus , Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar, Milan

Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, , , Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar, Terza fascia: Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV, Salisburgo, Young Boys, Celtic

Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV, Salisburgo, Young Boys, Celtic Quarta fascia: Monaco, Aston Villa, Bologna, Brest, Girona, Stoccarda, Sturm Graz