Solskjaer favorito per la panchina del Manchester United: è disposto a lavorare gratis

Ole Gunnar Solskjaer sembra il candidato principale per la panchina del Manchester United. L’allenatore norvegese, che è stato per undici anni calciatore dei Red Devils, può prendere il posto di Amorim.
A cura di Alessio Morra
Ole Gunnar Solskjaer potrebbe tornare al Manchester United. L'ex attaccante norvegese è uno dei candidati per la successione di Amorim. Solskjaer è stato calciatore e allenatore dei Red Devils e di corsa tornerebbe su quella panchina. Al momento pare il favorito. In Inghilterra c'è chi sostiene, tra diversi organi di stampa, che sarebbe disposto ad accettare un contratto gratis, fino a giugno.

Una sfilza di esoneri dopo l'addio di Sir Alex Ferguson

Da quando Sir Alex ha dato l'addio alla panchina sono passati già dodici anni e mezzo. Sulla panchina del Manchester United si sono alternati sette allenatori e quattro traghettatori, il prossimo sarà Darren Fletcher che guiderà i Red Devils nel turno infrasettimanale. Il Manchester le ha provate tutte. Ha preso prima il delfino scozzese, poi ha provato a prendere allenatori vincenti e di personalità (Van Gaal e Mourinho) e allenatori votati al bel gioco che avevano vinto con i giovani (Amorim e ten Hag). Qualche trofeo pesante è arrivato, ma è stato tutto sporadico. Ora si prova, probabilmente, con uno dei Fergie Boys cioè Solskjaer, favorito su Carrick, altro cardine dell'ultima parte dell'Era Ferguson.

Solskjaer è stato per undici anni giocatore e tre da allenatore al Manchester United.
Solskjaer è stato tre anni sulla panchina dello United

Solskjaer venne chiamato a sostituire Mourinho e da traghettatore si comportò bene. Venne confermato e chiuse terzo e secondo, perdendo poi una finale di Europa League ai rigori contro il Villarreal. La sua carriera poi non è proseguita in modo brillante. Ma conosce lo United come pochi e questo conta. Basta pensare allo spesso citato DNA del Manchester United.

Nicky Butt contro l'italiano che può allenare il Manchester United: "Restituisco l'abbonamento"

Chi sono gli altri candidati

Solskjaer, Carrick e van Nistelrooy sarebbero i tre candidati. Quello con i risultati migliori, da tecnico, e con la maggiore esperienza è il primo, e secondo quanto riportano alcuni media inglese sarebbe disposto a firmare un contratto di sei mesi in bianco e pure gratis. Insomma, disponibilità massima da parte di Solskjaer che non vede l'ora di ritornare a casa.

