video suggerito

Skriniar potrebbe dire addio al PSG dopo un anno: il suo stile di gioco non piace a Luis Enrique Luis Enrique avrebbe messo in chiaro che il profilo di Skriniar non si adatta bene al suo progetto per la prossima stagione, ma il giocatore si è già opposto alla cessione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'avventura di Milan Skriniar al PSG potrebbe essere già finita: il primo anno in Francia del difensore non gli ha regalato particolari gioie, soprattutto nella seconda parte di stagione dove ha trovato tanta difficoltà a tornare fra i titolari di Luis Enrique. Il rapporto con il nuovo allenatore non è mai decollato e proprio questo motivo potrebbe essere alla base di una cessione lampo già nel corso della prossima estate.

L'indiscrezione è stata lancia a L'Equipe che ha raccontato i dietro le quinte dell'avventura del giocatore slovacco, arrivato a Parigi a parametro zero dall'Inter. Lo sgarbo fatto ai nerazzurri, di cui era anche capitano, è una ferita che brucia ancora a distanza di diversi mesi e forse il difensore non avrebbe mai immaginato che la sua carriera al PSG sarebbe finita così presto e in modo brusco.

Secondo il quotidiano francese il profilo dello slovacco non si adatta allo stile di gioco richiesto da Luis Enrique ai suoi difensori centrali, soprattutto per quanto riguarda per l'uscita palla al piede. Le sue caratteristiche non si sposano bene con il progetto che ha in mente l'allenatore che nell'ultima parte della stagione gli ha spesso preferito Beraldo anche nelle partite decisive. L'entourage del giocatore ha confermato la volontà di restare a Parigi nonostante tutto, ma nei piani della società ci sarebbe l'idea di una cessione.

L'avventura di Skriniar con il PSG

Dopo una prima parte di stagione in cui ha quasi sempre trovato la titolarità, l'esperienza di Skriniar in Francia ha preso una brutta piega anche a causa di un lungo infortunio. Un problema all'articolazione della caviglia lo ha tenuto fuori dal campo per circa tre mesi, dalla metà di gennaio alla metà di marzo, facendogli saltare la parte più importante della stagione e facendogli perdere tantissime posizioni all'interno delle gerarchie di Luis Enrique.

Se all'inizio del campionato era riuscito a giocare con molta costanza, dopo l'infortunio tutto è precipitato e in campionato ha giocato dal 1′ soltanto per due volte, nella vittoria contro il Lorient e nella sconfitta contro il Tolosa. Per il resto gli è stato concesso soltanto qualche minuto in campo senza particolari soddisfazioni.