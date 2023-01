Skriniar ha già firmato col PSG, nuovo schiaffo all’Inter: ha voluto annunciarlo lui La Federcalcio slovacca annuncia che il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha già firmato con il PSG: un evidente tentativo del centrale di forzare la mano con i nerazzurri per anticipare il suo trasferimento a Parigi.

A cura di Michele Mazzeo

Milan Skriniar sarà un calciatore del PSG. Questa volta non ci sono più dubbi: il difensore slovacco in scadenza a giugno con l'Inter ha già firmato un contratto con la formazione transalpina. L'annuncio arriva direttamente dalla Federcalcio slovacca che in una nota diramata sul proprio sito ufficiale aggiunge anche i nerazzurri stanno attualmente trattando con i parigini per una possibile cessione anticipata già in questa sessione di mercato. La stessa federazione ci tiene a sottolineare come sia stato lo stesso 27enne ad aver confermato questa notizia.

Si chiude dunque nel peggiore dei modi l'avventura di Milan Skriniar con l'Inter che, nell'evidente tentativo di forzare la mano con il club meneghino affinché abbassi le pretese per farlo partire subito in direzione Parigi, ha fatto trapelare la notizia della sua intesa con il PSG prima attraverso i media slovacchi e poi addirittura attraverso quest'ultima nota pubblicata dalla Federcalcio del suo Paese.

(in aggiornamento)