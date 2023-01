Il PSG vuole prendere Skriniar già nel mercato di gennaio, ma l’Inter rifiuta la prima offerta Milan Skriniar ha già trovato l’accordo con il Paris Saint Germain per la prossima stagione. Ma il difensore slovacco potrebbe lasciare l’Inter già in questo sessione di mercato.

A cura di Alessio Morra

Milan Skriniar potrebbe lasciare l'Inter già in questa sessione di mercato. La notizia è clamorosa. Il Paris Saint Germain da tempo ha già trovato l'accordo con lo slovacco, che firmerà un contratto lungo e ricco con i francesi che però vorrebbero anticipare il suo arrivo e, secondo quanto riferito da Sky, avrebbero già formulato un'offerta ai nerazzurri per averlo subito. Per il momento l'Inter ha rifiutato. Le parti non sembrano lontane. I dirigenti nerazzurri però devono in poche ore soprattutto trovare un sostituto.

Il rinnovo di Skriniar con l'Inter è stato un tema caldo per mesi. Ma possibilità di rinnovo non ce ne sono più. L'agente del difensore nei giorni scorsi è stato durissimo con la società: "La verità è che la decisione di mettere sul mercato è stata presa quest’estate dall’Inter non dal giocatore", e così facendo ha chiuso in ogni modo le chance di rinnovo. Parole dure dopo l'accordo vero e proprio con il PSG, da tempo interessato al centrale che con l'Inter ha vinto quattro trofei.

Dell'addio immediato se n'era già parlato, ma non sembrava possibile. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato e il Paris Saint Germain ha accelerato facendo un'offerta vera ai nerazzurri. Dieci milioni di euro, secondo quanto riferito da Sky. L'Inter ha detto no, ben sapendo che il calciatore andrà via a costo zero a giugno. Ma il mercato non è ancora terminato e non si può escludere un ulteriore colpo di scena entro martedì.

Le parole di Inzaghi, dopo Cremonese-Inter, non tolgono dubbi e anzi fanno capire che davvero qualcosa potrebbe succedere entro il 31 gennaio: "Skriniar? È una domanda da fare a Marotta, lui è un grande professionista e si allena sempre al massimo. Poi quello che succederà io non posso saperlo".

Quali sono i possibili sostituiti di Skriniar? Da tempo si parla di un interesse dell'Inter per il portoghese del Lille Tiago Djalò, calciatore del 2000, ma è caldo anche il nome dello svedese del Manchester United Lindelof, non nei piani di ten Hag. Difficile pensare a un arrivo immediato di Smalling, che non ha ancora rinnovato con la Roma, o di Scalvini dell'Atalanta.