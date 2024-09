video suggerito

Il pressing degli ultras dell’Inter, intercettazioni su Inzaghi e Skriniar: “Gli tremava la voce” Le intercettazioni telefoniche riportano le pressioni di Marco Fedrico, capo della Curva Nord arrestato questa mattina, nei confronti di Inzaghi per avere più biglietti per la finale di Champions. E spunta anche il racconto dell’incontro con Skriniar. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le intercettazioni dei leader della Curva Nord svelano dettagli inediti su ciò che accade dietro le quinte in casa Inter: nuovi dettagli, svelati dopo l'inchiesta che ha fatto scattare gli arresti tra i capi ultrà di Inter e Milan, rivelano le forti pressioni di alcuni esponenti del tifo organizzato nei confronti di Simone Inzaghi e della società per avere a disposizione più biglietti per la finale di Champions League contro l'Inter. I documenti riportano discorsi risalenti al maggio 2023 e tra le righe spunta anche il nome di Skriniar che avrebbe incontrato i tifosi prima di lasciare Milano per trasferirsi al PSG.

Lo stesso Marco Fedrico, finito oggi in carcere dopo il blitz, ha voluto lanciare un messaggio all'allenatore nerazzurro che in quel momento non navigava in buone acque con la sua squadra. L'incontro si sarebbe dovuto tenere ad Appiano Gentile, assieme alla riunione con il difensore, ma dai documenti si evince che i due faccia a faccia si sono poi svolti in luoghi diversi, lontano dalle telecamere come sottolineato più volte durante le intercettazioni.

Le pressioni a Inzaghi sui biglietti per la Champions

Tra i capi d'accusa che hanno fatto scattare gli arresti c'è anche l'estorsione sulla vendita dei biglietti. E in particolare sotto la lente di ingrandimento sono finite le speculazioni riguardo ai tagliandi per la finale di Champions League contro il Manchester City. Secondo quanto riportato dalle intercettazioni inizialmente l'Inter aveva dichiarato di avere a disposizione 1500 biglietti per la Curva Nord, ma alla fine ne erano stati rilasciati soltanto 800: una diminuzione che non è piaciuta al direttivo che ha fatto pressioni su Inzaghi affinché mediasse con la società per mettere a disposizione più ingressi.

Leggi anche Gli errori di Simone Inzaghi che hanno consegnato il derby al Milan: Inter irriconoscibile

Il primo atto di protesta, guidato da Fedrico, è stato lo sciopero del tifo per la finale di Coppa Italia giocata a Roma. Nelle intercettazioni tra il leader della curva e Inzaghi si legge che i tifosi non avrebbero dovuto cantare per tutto il primo tempo (una notizia che aveva mandato l'allenatore su tutte le furie, vista l'importanza della partita), ma alla fine lo sciopero si è ridotto soltanto ai primi 15 minuti, una riduzione decisa dallo stesso Fedrico che avrebbe anche litigato con qualcuno del direttivo per questo cambio di rotta.

Nella stessa telefonata sono emerse poi le pressioni fatte sull'allenatore per ottenere più biglietti per la finale di Champions: "Ci hanno dato 1000 biglietti, ne abbiamo bisogno 200 in più per essere tranquilli". Ed è allora che Inzaghi promette di parlare con Ferri, Zanetti e Marotta per provare a sbloccare la situazione e arrivare a un punto d'incontro: le pressioni fatte alla società alla fine hanno portato un risultato, dato che Fedrico ha poi avuto a disposizione 1500 biglietti per la partita.

L'incontro con l'allenatore

Oltre al tema dei biglietti, dai quali la Curva Nord ricavava parecchi soldi, c'è anche quello relativo al rendimento della squadra e agli appunti che il direttivo aveva da fare nei confronti di Inzaghi. L'incontro inizialmente si sarebbe dovuto tenere ad Appiano Gentile ma a Marco Ferdico e Mauro Nepi è stato chiesto di tenerlo in altra sede, lontano dalle telecamere per evitare inconvenienti. Il tema anche qui è piuttosto chiaro: i due volevano bacchettare l'allenatore per le ultime prestazioni viste in campo e che non erano piaciute affatto alla curva.

I fatti risalgono all'inizio del 2023 e in quel caso gli esponenti della curva erano intenzionati a smuovere l'allenatore, accusandolo di poco coraggio in determinate partite e colpevolizzandolo per alcune scelte che per loro non erano condivisibili, fornendogli a tutti gli effetti indicazioni tecniche che avrebbe potuto seguire per far migliorare il rendimento dell'Inter. In un'altra intercettazione Fedrico si scagliava contro Inzaghi, definito incompetente e messo nel mirino in caso di risultati negativi: "Il mister è un uomo senza c******i … lì la colpa è del mister e qui arriviamo a cascata nell'incompetenza".

Il faccia a faccia con Skriniar prima dell'addio

C'è poi un altro tema predominante nelle intercettazioni e che riguarda il futuro di Milan Skriniar. Nel 2023 il giocatore era alle ultime battute del suo contratto con i nerazzurri, le prove di rinnovo non erano andate bene e sembrava ormai a un passo dal vestire la maglia del PSG a parametro zero. Anche su questo la curva ha deciso di indagare incontrando lo slovacco all'interno di un baretto nei pressi di San Siro: le intercettazioni riportano sommariamente il dialogo, dato che all'interno del luogo scelto non è stato possibile ascoltare i discorsi, ma subito dopo Fedrico aveva raccontato al telefono della chiacchierata avuta con il difensore.

L'incontro è durato in tutto 20 minuti e secondo gli ultras presenti sanciva la volontà di Skriniar di andare via dall'Inter: "Ha già deciso, hai visto che gli tremava la voce… aveva un po' di paura". Secondo il gip Domenico Santoro questo sarebbe un tentativo da parte della Curva Nord di lanciare un messaggio alla società: generalmente gli affari di calciomercato coinvolgono solo le squadre, destando tra i tifosi semplice curiosità, ma nella circostanza dell'incontro con il giocatore ci sarebbe la volontà di Fedrico e Nepi di far capire ai nerazzurri che il direttivo della Curva Nord si sarebbe interessato anche ad altre vicende, come ade esempio quelli di calciomercato, come risposta agli attriti nati con la società.