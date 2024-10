Szczesny nuovo portiere del Barcellona, è ufficiale: i dettagli dell’accordo e la durata del contratto

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Wojciech Szczesny è il nuovo giocatore del Barcellona. Il portiere polacco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. L'ex Juventus era in tribuna all'Estadi Olímpic de Montjuïc nella gara di Champions League che la squadra di Hansi Flick ha vinto per 5-0 contro lo Young Boys.

La nota ufficiale del club catalano: "Il Barcellona e Wojciech Szczęsny hanno raggiunto un accordo affinché il portiere resti nel club fino al 30 giugno 2025″. Il portiere è entrato a mezzogiorno negli uffici del Barça per incontrare il presidente Joan Laporta e firmare il suo contratto

Szczesny è il nuovo portiere del Barcellona: è ufficiale

Szczesny torna ad indossare i guanti dopo aver annunciato il ritiro al calcio professionistico e sarà un rinforzo importante per il Barcelona dopo l'infortunio di ter Stegen. Il portiere polacco ha firmato fino a giugno 2025 ma bisognerà capire se ci sono degli accordi non annunciati sul possibile prosieguo in futuro.

Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, l’ex portiere della Juventus in Spagna dovrebbe percepire un ingaggio di circa 2 milioni di euro.

L'ex portiere della Juventus avrà bisogno di qualche settimana per essere pienamente a disposizione di Hansi Flick e la sosta delle nazionali di ottobre potrebbe aiutare a migliorare la sua tenuta fisica. Szczesny, come già anticipato, ha assistito dal vivo a Barcellona-Young Boys martedì sera e poche ore dopo ha firmato il contratto con il club catalano.

Dopo aver ribadito la sua volontà di smettere in un'intervista poche settimane fa, è arrivata la chiamata da Barcellona ed il ripensamento da parte del portiere polacco: "Il Barcellona è uno dei migliori club al mondo, sarebbe irrispettoso se non prendessi in considerazione una opportunità del genere".

Nonostante arrivi a stagione già iniziata, Wojciech Szczesny potrà essere schierato subito dal Barcellona anche in Champions League.