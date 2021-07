La Serie A 2021-2022 sarà il campionato dei Campioni d'Europa. Mercoledì 14 luglio verrà sorteggiato il calendario della prossima stagione, calendario che avrà dei gironi asimmetrici. Intanto la Lega di Serie A ha reso note le date del campionato. Sono cinque i turni infrasettimanali, sette le domeniche di sosta. Si parte il 22 agosto 2021 e si chiude domenica 22 maggio 2022.

Le date della Serie A 2021-2022

Dunque domenica 22 agosto 2021 inizierà il campionato 2021-2022 che terminerà domenica 22 maggio 2022. La Lega di Serie A con una nota ha fatto sapere che saranno ben cinque i turni infrasettimanali che si terranno tutti tra l'autunno e l'inverno: mercoledì 22 settembre, mercoledì 27 ottobre, mercoledì 1 e 22 dicembre, giovedì 6 gennaio. Saranno sette le sosta e contestualmente le domeniche senza campionato, cinque dovute alle gare delle nazionali: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio, 27 marzo; e due invece per le festività natalizie: 26 dicembre e 2 gennaio.

Coppa Italia 2021-2022, le date ufficiali

La coppa nazionale ha cambiato formula e per le prossime tre stagioni sarà giocata da ‘sole' 44 squadre e inizierà con un turno preliminare domenica 8 agosto e proseguirà con i trentaduesimi domenica 15 agosto, quando entreranno in campo anche le squadre di Serie A. Poi i sedicesimi mercoledì 15 dicembre, gli ottavi mercoledì 12 e 19 gennaio, i quarti mercoledì 9 febbraio, le semifinali d'andata il 2 marzo e di ritorno il 20 aprile. Mentre mercoledì 11 maggio si terrà la finale della Coppa Italia.

Ancora non c'è la data della Supercoppa Italiana

Non è stato ancora trovato un accordo per la data della Supercoppa Italiana, ma pare alquanto improbabile che si disputi in estate. E come accaduto nelle ultime stagioni la finale della Supercoppa si dovrebbe tenere d'inverno. In campo ci saranno l'Inter e la Juventus, squadre che hanno vinto rispettivamente il Campionato e la Coppa Italiala Coppa Italia.