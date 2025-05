video suggerito

Serie A, dove vedere Parma-Napoli e Inter-Lazio oggi in TV su DAZN e Sky: quali sono le partite in co-esclusiva Il programma di domenica 18 maggio in Serie A prevede 9 partite, tutte alle 20:45: Parma-Napoli, Inter-Lazio, Juventus-Udinese, Roma-Milan, Fiorentina-Bologna, Verona-Como, Monza-Empoli, Cagliari-Venezia, Lecce-Torino. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

Sono 9 le partite della 37ª giornata di campionato che si giocano oggi, domenica 18 maggio, tutte in contemporanea alle 20:45. Parma–Napoli, Inter–Lazio, Juventus–Udinese, Roma–Milan, Fiorentina–Bologna, Verona–Como, Monza–Empoli, Cagliari–Venezia e Lecce–Torino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro e in streaming per abbonati su DAZN, i canali di Sky e NOW. La Lega Serie A ha optato per questa scelta in base alla regola dell'orario comune che ha come motivazione evitare speculazioni sui risultati altrui in un finale di stagione in cui sono tanti gli incroci fondamentali per la lotta scudetto, la corsa alla qualificazione per le Coppe (in particolare per la Champions), il duello per la salvezza. Solo Genoa-Atalanta, giocata sabato, ha fatto eccezione perché tanto i liguri quanto la ‘dea' non avevano più obiettivi da raggiungere né interessi di classifica da tutelare rispetto alle avversarie.

Serie A, le partite di oggi: gli orari TV

Il programma delle partite odierne vede il fischio d'inizio alle 20:45. Sia DAZN, sia Sky sia NOW proporranno anche la Diretta gol con collegamenti da tutti i campi. Inter–Lazio, Fiorentina–Bologna e Lecce–Torino le gare in co-esclusiva che andranno in onda anche sull'emittente satellitare. Di seguito il palinsesto completo dei match con indicazione anche delle emittenti che li mandano in onda:

ore 20:45 – Zona Serie A – DAZN

ore 20:45 – Diretta Gol Serie A – Sky Sport Calcio e NOW

ore 20:45 – Parma-Napoli (DAZN e DAZN 1 canale 214 Sky)

ore 20:45 – Inter-Lazio (DAZN, Sky Sport 1, Sky Sport 4k, Sky Sport canale 251 e NOW)

ore 20:45 – Juventus-Udinese (DAZN e DAZN 2 canale 215 Sky)

ore 20:45 – Roma-Milan (DAZN)

ore 20:45 – Fiorentina-Bologna (DAZN, Sky Sport canale 252 e NOW

ore 20:45 – Verona-Como (DAZN)

ore 20:45 – Monza-Empoli (DAZN)

ore 20:45 – Cagliari-Venezia (DAZN, DAZN 1)

ore 20:45 – Lecce-Torino (DAZN, Sky Sport canale 253 e NOW)

Dove vedere Parma-Napoli in diretta streaming

Parma-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in streaming solo du DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno attivato il servizio). Non è prevista alcuna diretta on-line attraverso Sky Go. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Inter-Lazio, dove vederla in diretta TV: il canale

Inter-Lazio è una delle tre partite che andranno in onda in co-esclusiva sia su DAZN (con telecronaca di Ricky Buscaglia e Dario Marcolin) sia su Sky e NOW. L'emittente satellitare la manderà in onda in tv su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport 4k (canale 213), Sky Sport (canale 251); in streaming sarà possibile collegarsi a NOW (previo pagamento del pass sport).