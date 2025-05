video suggerito

Serie A, gli orari della 37ª giornata di campionato: ci saranno nove partite in contemporanea Gli orari ufficiali della 37ª giornata di campionato: Inter e Napoli in contemporanea, soltanto Genoa-Atalanta si giocherà di sabato. Domenica in campo 9 partite allo stesso orario.

A cura di Ada Cotugno

Quasi tutta la penultima giornata di campionato si giocherà in contemporanea. È questo il verdetto della Lega per la 37ª giornata della Serie A, quella che potrebbe regalare i verdetti definitivi per tante squadre: dopo i risultati dell'ultimo turno è stato deciso che ci saranno nove partite nella stessa fascia oraria, a esclusione di Genoa-Atalanta che sarà l'unica partita ad andare in scena sabato dato che le due squadre non hanno più obiettivi per cui giocare, con i rossoblu già salvi e i bergamaschi matematicamente qualificati alla prossima Champions League.

Tutte le altre invece scenderanno in campo domenica alle 20:45, quando ci sarà un maxi turno da nove partite. Tutte hanno un obiettivo per cui giocare, a partire da Inter e Napoli che continuano il testa a testa per la vittoria del campionato: sono distanti soltanto un punto quando mancano due giornate dalla fine e giocheranno rispettivamente contro Lazio in casa e Parma in trasferta.

Nove partite in campo domenica in contemporanea

Sarà un turno importantissimo per la lotta Scudetto perché potrebbe regalare già il verdetto, a una giornata dal termine del campionato. Per questo motivo la Lega Serie A ha deciso di mettere tutte le partite nello slot di domenica alle 20:45, fatta eccezione per Genoa-Atalanta che è l'unica partita in cui ormai non c'è più in ballo niente. Soltanto loro giocheranno di sabato alle 20:45, mentre il resto delle squadre scenderanno in campo 24 ore più tardi. Da quest'anno la contemporaneità per i club che giocano per lo stesso obiettivo deve essere garantita per le ultime due giornate di campionato, così da trattare tutti allo stesso modo e avere uniformità.

Il calendario della 37ª giornata

Sabato 17 maggio

Ore 20:45 Genoa-Atalanta

Domenica 18 maggio

Ore 20:45 Cagliari-Venezia

Ore 20:45 Fiorentina-Bologna

Ore 20:45 Hellas Verona-Como

Ore 20:45 Inter-Lazio

Ore 20:45 Juventus-Udinese

Ore 20:45 Lecce-Torino

Ore 20:45 Monza-Empoli

Ore 20:45 Parma-Napoli

Ore 20:45 Roma-Milan