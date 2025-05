video suggerito

Chi va in Champions in caso di pari punti tra Juve, Lazio e Roma in Serie A: la classifica avulsa A due gare dalla conclusione del campionato, lo scenario che al momento appare più plausibile è focalizzato su Juventus e Lazio a 64 punti e Roma a 63 in virtù del vantaggio in classifica su Bologna e Milan. Quali sono i criteri per determinare la classifica esatta e chi va in Champions. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A due giornate dalla fine del campionato ci sono ben 5 squadre in lotta per conquistare il quarto posto Champions. La classifica prima del 37° turno vede Juventus e Lazio a 64 punti, Roma a 63, Bologna a 62 e Milan a 60, quest'ultimo tornato clamorosamente in corsa dopo la serie di risultati che l'ha riportato a ridosso delle prime posizioni (in particolare il successo sui felsinei). In cinque per un piazzamento (così dice ancora la matematica nell'attesa del verdetto del campo) anche se bianconeri, capitolini e giallorossi sembrano quelli favoriti per la volata finale. Tutto può ancora accadere, compreso lo scenario dell'arrivo a pari punti. La Fiorentina, ancorata a 59 dopo le sconfitte contro Roma e Venezia, è tagliata fuori mentre Napoli, Inter e Atalanta (decisiva la vittoria con la Roma di lunedì sera) sono già qualificate.

Cosa succede a pari punti nella classifica di Serie A: chi va in Champions

C'è ancora una casella vacante: come si completerebbero graduatoria esatta e griglia delle qualificate alla Champions? Si fa riferimento ai seguenti criteri dirimenti nel caso di due squadre a pari merito:

punti fatti negli scontri diretti

differenza reti negli scontri diretti

differenza reti generale

reti realizzate in totale

Quando scatta la classifica avulsa: quali sono i criteri

Se sono tre o più squadre scatta la cosiddetta classifica avulsa che aiuta a mettere un po' d'ordine. Per redigerla si prendono in considerazione solo le partite disputate tra le formazioni direttamente interessate così da definire i punteggi di questa sorta di mini graduatoria. Quali sono i criteri? Gli stessi di prima: si prenderanno ancora in esame punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale e reti realizzate in totale nel corso del campionato.

Lo scenario con Juve, Lazio e Roma a pari merito

A due gare dalla conclusione del campionato, lo scenario che al momento appare più plausibile è focalizzato su Juventus, Lazio e Roma in virtù del leggero vantaggio in classifica. In questo caso, i giallorossi sarebbero davanti a tutti grazie alla differenza reti negli scontri diretti:

ROMA – 6 punti (4 gol fatti; 2 gol subiti +2)

Juventus-Roma 0-0 Roma-Juventus 1-1

Roma-Lazio 1-0 Lazio-Roma 1-1

Roma-Bologna 2-3 Bologna-Roma 2-2

Milan-Roma 1-1 Roma-Milan da giocare

Scontri diretti a favore con la Lazio

Scontri diretti in parità con la Juventus



Juventus-Roma 0-0 Roma-Juventus 1-1 Roma-Lazio 1-0 Lazio-Roma 1-1 Roma-Bologna 2-3 Bologna-Roma 2-2 Milan-Roma 1-1 Roma-Milan da giocare JUVENTUS – 6 punti (3 gol fatti; 2 gol subiti +1)

Juventus-Roma 0-0 Roma-Juventus 1-1

Juventus-Lazio 1-0 Lazio-Juventus 1-1

Scontri diretti a favore con Lazio

Scontri diretti in parità con Roma

Juventus-Roma 0-0 Roma-Juventus 1-1 Juventus-Lazio 1-0 Lazio-Juventus 1-1 LAZIO – 2 punti (2 gol fatti; 4 gol subiti -2)

Roma-Lazio 1-0 Lazio-Roma 1-1

Juventus-Lazio 1-0 Lazio-Juventus 1-1

Scontri diretti a sfavore con Roma, Juventus.