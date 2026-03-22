La Roma batte il Lecce con un gol di Robinio Vaz: Juve scavalcata nella corsa Champions

La Roma batte il Lecce all'Olimpico (1-0), scavalca la Juve al quinto posto e si porta a -3 dal Como che occupa l'ultima posizione da Champions. Non è stato semplice avere la meglio sui salentini, ci ha pensato Robinio Vaz nella ripresa a piazzare la zampata decisiva. Tre punti d'oro adesso, da capitalizzare nel domani agonistico: ad aprile, dopo la pausa per la Nazionale, c'è la sfida di San Siro contro l'Inter. Salentini in piena zona retrocessione, ripartiranno in casa con l'Atalanta.

La Roma ha sempre avuto il pallino del gioco, il Lecce non ha mai tirato veramente in porta. È la fotografia del match che all'Olimpico ha visto i giallorossi alla disperata ricerca della rete per scardinare l'assetto difensivo dei salentini e sbloccare il risultato. Un gol subito avrebbe messo su ben altri binari la sfida contro l'ex Di Francesco: era anche arrivato con Pisilli ma l'urlo è rimasto strozzato in gola perché la posizione irregolare di partenza di Pellegrini (fuorigioco) ha inficiato tutta l'azione. Un gol subito avrebbe cambiato (anche) il piano partita dei pugliesi e, più ancora, ne avrebbe intaccato le certezze tattiche che, via via, sono divenute fiducia assoluta e convinzione che dalla Capitale un punto poteva essere anche portato via. Un gol subito avrebbe spezzato anche quell'aura negativa e quell'ansia legate alla necessità di vincere a tutti i costi per restare in corsa Champions: perché se è vero che la Juve ha perso terreno in casa contro il Sassuolo, lo è altrettanto la "fuga" del Como (5-0 al Pisa) al quarto posto.

E invece la squadra di Gasperini ha faticato tanto, troppo. Non certo per mancanza di idee o di dinamismo ma – come accaduto anche col Napoli al Mardona – per la tenacia del Lecce che ha fatto muro davanti a Falcone con Thiago Gabriel. Il fortino è caduto nella ripresa, nella fase cruciale e di maggiore pressione della Roma che aveva ripreso a macinare gioco, azioni. Ci ha pensato Robinio Vaz (subentrato nella ripresa) a cambiare le sorti dell'incontro: perfetta la deviazione di testa (primo gol in campionato) dopo un cross altrettanto delizioso di Hermoso. Di Francesco rivolta la squadra come un calzino ma la Roma porta a casa una vittoria fondamentale. Merito anche di Hermoso che salva sulla linea di porta un colpo di testa di Pierotti.