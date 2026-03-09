Calcio
Il Trapani non è stato escluso dalla Serie C, ma cambia ancora la classifica del campionato

Il Trapani viene penalizzato ancora. Sono -5 punti da scontare in questa stagione (per un totale di -20) per la squadra siciliana. In questo modo cambia ancora la classifica di Serie C girone C.
A cura di Fabrizio Rinelli
La Serie C continua ad essere nell'occhio del ciclone e anche in questa stagione i problemi di carattere amministrativo di alcuni club rischiano di alterare l'intero campionato. Nello specifico c'era grande attesa oggi per la sentenza riguardante il Trapani a forte rischio esclusione dal campionato come accaduto nel girone B al Rimini e lo scorso anno a Taranto e Turris. Ebbene i siciliani restano ancora nel torneo ma subiscono una forte penalizzazione – l'ennesima dopo il -15 già inflitto a seguito di altre sentenze – che li fa piombare al penultimo posto. Per la società del presidente Valerio Antonini, arrivo un -5 che porta il Trapani a 23 punti a +1 dal fanalino di coda Foggia. 

Il Trapani era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Ebbene oggi la sentenza: "Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 1.500 euro e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa".

Il documento che attesta la penalizzazione al Trapani.
Il documento che attesta la penalizzazione al Trapani.

Inizialmente si pensava che anche il Trapani potesse essere escluso dal campionato di Serie C rivoluzionando totalmente una classifica che a poche giornate dalla fine si sta andando a definire tra promozioni dirette, playoff, playout e retrocessioni. Il più penalizzato sarebbe stato proprio il Benevento – così come l'Atalanta U23 – a cui sarebbero stati tolti 6 punti maturati per via delle 2 vittorie ottenute contro il Trapani tra andata e ritorno.

Sarebbe stata una mazzata non indifferente per i sanniti anche se il vantaggio considerevole sul Catania secondo, maturato anche in virtù dello scontro diretto vinto al Vigorito nel penultimo turno, non avrebbe modificato molto il cammino della squadra di Floro Flores che si avvia verso un ritorno in Serie B ottenendo la promozione diretta. Nelle zone basse invece il -5 al Trapani che diventa -20 totale, consente al Siracusa di portarsi al terzultimo posto con il Foggia che resta ultimo ma a -1 dalla penultima posizione. Da capire se nelle prossime settimane ci saranno novità anche sul fronte Siracusa attualmente sanzionato con -6 punti. Questa la nuova classifica del campionato di Serie C girone C.

  1. Benevento 73
  2. Catania 60*
  3. Cosenza 56
  4. Salernitana 54
  5. Crotone 51
  6. Casertana 49*
  7. Audace Cerignola 45*
  8. Monopoli 44*
  9. Potenza 40
  10. Casarano 40*
  11. Team Altamura 40
  12. Atalanta U23 35*
  13. Cavese 34
  14. Sorrento 33
  15. Latina 32
  16. AZ Picerno 31
  17. Giugliano 28
  18. Siracusa 24
  19. Trapani 23
  20. Foggia 22

    *una partita da giocare

Calcio
Notizie
Serie C
