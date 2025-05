video suggerito

L’Atalanta è in Champions League grazie alla vittoria contro la Roma: decide Sulemana dalla panchina La Roma cade in campionato per la prima volta dal mese di dicembre: l’Atalanta si porta a casa la vittoria per 2-1 e si guadagna la qualificazione alla prossima Champions. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Atalanta sarà ancora in Champions League nella prossima stagione, per la quinta volta negli ultimi sette anni: grazie alla vittoria contro la Roma la Dea blinda la qualificazione in coppa e il terzo posto in classifica, raggiungendo l'obiettivo stagionale che si era posto Gian Piero Gasperini. A risollevare i bergamaschi e a dare una scossa alla partita ci ha pensato Sulemana che è entrato dalla panchina per segnare il gol decisivo del 2-1.

Si mette male la classifica della Roma, attualmente sesta in classifica e virtualmente qualificata alla prossima Conference League. Per Ranieri è la prima sconfitta in campionato dallo scorso dicembre, dal KO contro il Como che aveva aperto una lunghissima striscia di 19 risultati utili interrotti proprio questa sera al Gewiss in una partita che ha rischiato addirittura di vincere nel primo tempo.

L'Atalanta segna con Lookman ma spreca

Fino alla metà del primo tempo la Dea avrebbe potuto accumulare un grande vantaggio contro la Roma che dopo aver subito il gol di Lookman al 9′ ha perso equilibrio in difesa: l'Atalanta crea tantissime occasioni e si divora il gol del raddoppio per almeno tre volte grazie anche alle grandi parate di Svilar che mantengono in vita i giallorossi nel difficile campo di Bergamo. Ma la legge del gol recita che per ogni rete mangiata ne arriva una subita, una regola che vale anche oggi.

I nerazzurri non capitalizzano le loro occasioni e con il passare del tempo viene fuori la squadra di Ranieri che al 32′ rimette tutto in discussione con Cristante e il suo colpo di testa che riporta tutto sul pareggio. I giallorossi poi arrivano per diverse volte vicini al gol del ribaltone ma anche per loro è una pioggia di chance sprecate.

Decide Sulemana dalla panchina

Il protagonista inaspettato della partita arriva da un'idea di Gasperini che al 68′ toglie dal campo Pasalic per fa entrare Sulemana, l'uomo della provvidenza: il ghanese impiega meno di dieci minuti per lasciare il segno e firmare il gol vittoria grazie a un'ottima sponda di Samardzic e a una piccola deviazione che rende fatale il suo tiro. La Roma prova in ogni modo a raggiungere il pareggio e nel finale fa salire anche Svilar per un piazzato, ma alla fine si arrende: è la prima sconfitta di Ranieri dopo 19 risultati utili consecutivi e complica di molto la lotta all'Europa. A Bergamo invece impazza la festa perché l'Atalanta è matematicamente terza.