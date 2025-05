Il Milan rimonta il Bologna con Gimenez e Pulisic: rossoneri momentaneamente a 3 punti dal 4° posto

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Una prova di grande orgoglio quella del Milan, che negli ultimi 20 minuti ha ribaltato la partita col Bologna a San Siro, uscendo alla fine vincitore per 3-1. I rossoblù erano andati in vantaggio con Orsolini all'inizio del secondo tempo, ma la squadra di Conçeicao non ha mollato e ha piazzato l'uno-due del sorpasso tra il 73′ e il 79′ con le reti di Gimenez e Pulisic, chiudendo il match con la doppietta nel finale del messicano.

Con i tre punti di stasera, il Diavolo si porta a quota 60 punti, momentaneamente a tre lunghezze dal quarto posto occupato a 63 punti da Juventus, Roma e Lazio. Le speranze di Champions League sono davvero minime, visto che dovrebbero verificarsi da qua in avanti tutti risultati favorevoli nelle gare delle altre pretendenti, ma la vittoria col Bologna lascia la fiammella accesa. Doccia gelata invece per la squadra di Italiano, che resta a 62 punti e vede allontanarsi il treno Champions.

La partita del Meazza è stata un antipasto della finale di Coppa Italia che mercoledì prossimo vedrà le stesse squadre affrontarsi allo stadio Olimpico di Roma, ma nessuna delle due ha potuto e voluto interpretarla come una ‘prova in maschera', vista l'importanza della posta in palio. Sicuramente non il Milan, che ha schierato il miglior undici possibile, mentre qualcosa ha cambiato Italiano, giocandosela comunque al massimo.

Il match è girato dopo i cambi di Conçeicao quasi a metà ripresa: dentro Walker, Chukwueze e Gimenez, fuori Pavlovic, Jimenez, Jovic. Il messicano è stato il ‘man of the match' con la sua doppietta, mentre non fa notizia il solito ottimo Pulisic, decisivo con l'assist del primo gol di Gimenez e poi con la rete del 2-1. Prima del terzo gol di Santi che ha chiuso la partita al 92′, ci ha pensato Maignan a salvare la vittoria – la terza di fila in campionato – con una grande parata su Cambiaghi. È finita con tutta squadra sotto la Curva Sud e i tifosi a cantare: "Vogliamo 11 leoni".