La Juve batte l’Udinese e s’arrampica in zona Champions in attesa di Como-Roma

La Juve batte l'Udinese (0-1), sale al quarto posto scavalcando il Como e la Roma che domani sera si affrontano nello scontro diretto. I bianconeri s'arrampicano in zona Champions League grazie a una vittoria pesante per la pressione che mette alle avversarie.

I bianconeri fanno esattamente quel che devono in Friuli: portare a casa te punti che valgono oro colato nella corsa Champions. Lo fanno ballando sulle punte… dei piedi di Kenan Yildiz che da fine ricamatore di gioco cuce all'uncinetto l'assist che mette prima in condizione Boga di far gol e poi innesca Conceiçao. Il portoghese la mette dentro ma l'urlo gli resta strozzato in gola: c'è una posizione di fuorigioco attivo di Koopmeiners che inficia tutto. Peccato… Yildiz ci aveva messo ancora una volta lo zampino.

Nove reti e sette assist per il turco nel torneo in corso, è l'asso nella manica di Spalletti che ne ha spesso decantato le virtù, che potrebbero essere anche più devastanti se solo là davanti ci fosse un "nove vero". Il tecnico, però, si arrangia (e bene) come può estraendo dal cilindro soluzioni tattiche, movimenti, sistemando le pedine sullo scacchiere con l'intuizione dello scacchista che ha in testa lo sviluppo delle mosse lo vede già nel futuro.

Thuram non ce la fa e deve uscire, tocca a Koopmeiners raccoglierne il testimone nel cuore della mediana. Non serve fare cose eccezionali, solo dare tutto e reggere nei duelli alla fisicità dei friulani che in Atta e in Ekkelenkamp gli uomini pericolosi quando affondano la giocata. L'Udinese resta in partita ma non trova mai l'occasione "sporca" per strappare il pareggio. Si scopre (deve farlo) e viene infilzata spesso da Yildiz che fa quel che gli pare palla al piede. Tira un sospiro di sollievo quando l'arbitro, Mariani, cancella lo 0-2 per i bianconeri ma con l'ingresso di Miretti e Gatti per Conceiçao e Boga sortisce l'effetto sperato da Spalletti. Zaniolo si accende a sprazzi, si porta a casa qualche angolo. Il, però, non arriva. E la Juve può respirare l'aria dorata di un posto in Champions in attesa di Como-Roma.