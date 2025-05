video suggerito

La nuova regola della Serie A per evitare favoritismi tra Napoli e Inter alla penultima giornata L'incredibile finale di stagione spinge la Lega a far disputare non solo l'ultimo turno ma anche la 37a giornata in contemporanea. Troppi gli incroci che coinvolgono le squadre per la lotta scudetto (Napoli e Inter), per la Zona Coppe (Atalanta, Bologna, Roma, Lazio, Juve e Milan) e per la Salvezza (Venezia, Empoli, Lecce, Parma, Verona e Cagliari). Da decidere solo in quale orario (15:00 o 20:45)

A cura di Alessio Pediglieri

Con il pareggio interno contro il Genoa di domenica sera, il Napoli ha incredibilmente riaperto la sfida scudetto contro l'Inter, a due turni dalla conclusione tornata a -1. Per Conte, il "jolly" è stato già giocato e dunque non ci dovranno esserci più errori nei prossimi 180 minuti per conservare il sogno tricolore. Due gare al termine che vedranno Napoli e Inter scendere in campo in contemporanea non solo, come da regolamento, nel turno conclusivo ma probabilmente anche nel penultimo. Una indicazione che quest'anno cade alla perfezione per la situazione creatasi, con i partenopei impegnati a Parma – con i Ducali invischiati per la lotta alla salvezza – e l'Inter a San Siro contro la Lazio – che è in corsa per la Champions. Una novità per la Serie A, in attesa di capire come finirà Atalanta-Roma di questa sera, che potrebbe dare ulteriore pathos ad un finale di stagione incredibile.

La regola della contemporaneità delle partite in Serie A

Per garantire la regolarità del campionato l'ultimo turno è notoriamente giocato in contemporaneità per evitare speculazioni sui risultati altrui che potrebbero andare a condizionare gli esiti finali. Da sempre, infatti, la Lega Serie A ha deciso di far coincidere le gare che riguardano l'eventuale sfida per il titolo, per le qualificazioni alle Coppe o per la lotta salvezza. In questa stagione, tutte sono legate a doppio filo tra loro per una serie di incroci pazzeschi che escludono pochissime squadre.

Così, ecco l'indicazione della Lega che diventa una indicazione da seguire scrupolosamente anche in occasione della 37a giornata, in cui Napoli e Inter (col testa a testa scudetto) sfidano avversari coinvolti per la Zona Champions (Lazio) e per la salvezza (Parma). Dunque, la novità assoluta: anche per il prossimo weekend gare in contemporanea secondo le indicazioni date a inizio stagione, nella circolare del 3 luglio 2024, dove si legge testualmente:

La 37ª e la 38ª giornata si disputano rispettivamente domenica 18 maggio 2025 e domenica 25 maggio 2025, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee.

Il calendario della 37ª giornata di Serie A, quando si giocano le partite

Dunque, ci si prospetta un weekend in cui le partite in calendario si disputeranno praticamente tutte in simultanea. L'unica incertezza che grava ancora sulla tabella ufficiale è capire se si giocheranno nel pomeriggio con il classico inizio alle 15:00, oppure alle 20:45. Come detto, gli incroci coinvolgono gran parte delle squadre in classifica con la corsa scudetto, la Zona Champions e quella retrocessione in cui tante squadre sono racchiuse in pochissimi punti. Detto di Inter e Napoli, per la qualificazione alle Coppe vede ben sei squadre in un fazzoletto. In attesa del posticipo di lunedì sera tra Atalanta e Roma, dopo 4 vittorie consecutive anche il Milan è entrato di diritto nel lotto, insieme a Bologna, Roma, Lazio, Juve e Atalanta ancora incerte su quali competizioni affrontare la prossima stagione.

Sul fronte salvezza, altrettanta incertezza visto che Monza a parte (già retrocesso da tempo), a contendersi la permanenza in Serie A a due turni dalla fine sono altre sei squadre: Venezia e Empoli che partono dal fondo, ma anche Lecce, Parma, Verona e Cagliari che hanno il proprio destino ancora appeso agli ultimi 180 minuti di gioco.

Calendario 37a giornata di campionato

Cagliari-Venezia (sfida che coinvolge la Zona Retrocessione)

Fiorentina-Bologna (sfida che influisce sulla Zona Coppe)

Genoa-Atalanta

Inter-Lazio (sfida che coinvolge la lotta Scudetto e la Zona Coppe)

Juventus-Udinese (fondamentale per la Juve in Zona Coppe)

Lecce-Torino (sfida cruciale per i pugliesi in Zona Retrocessione)

Monza-Empoli (spareggio per i toscani in Zona Retrocessione)

Parma-Napoli (incrocio che coinvolge la lotta Scudetto e la Retrocessione)

Roma-Milan ("spareggio" per la Zona Coppe)

Verona-Como (per gli scaligeri, fondamentale in Zona Retrocessione)