Il Napoli pareggia col Genoa, quanti punti servono per lo scudetto dopo la vittoria dell’Inter

Il Genoa blocca il Napoli in casa sul pareggio (2-2), fa un "favore" all'Inter che adesso è a -1 e tiene apertissima la lotta Scudetto. Al tavolo di poker il gol di Giacomo "Jack" Raspadori era stato pescare una carta che ti svolta la partita sul tavolo verde. Ma l'ennesima incertezza difensiva ha rovinato tutto: di Vasquez la rete che ha gelato il Maradona all'84°. È stata un cazzotto nello stomaco dopo la gioia incontenibile per il 2-1. Il gol del raddoppio nella ripresa) aveva dato uno scossone per scrollare via la pressione messa addosso dall'Inter che ha vinto a Torino, ed è lì col fiato sul collo. La gara del Maradona cambia e si raddrizza (così sembra…) quando il guizzo dell'attaccante squarcia quel velo di tensione e di apprensione che aveva avviluppato calciatori e tifo, rendendo le gambe pesanti e strozzando la voce in gola.

McTominay ci mette molto del suo perché la fortuna aiuta gli audaci e, dopo aver incassato un pari beffa per la carambola su Meret, serviva un impeto da "braveheart", da cuore impavido, per guidare l'assalto. È dalla tenacia dello scozzese che scaturisce l'azione tutta d'orgoglio e di voglia di vincere, di reagire e andarsi a prendere lo scudetto. Lukaku (autore del primo vantaggio) chiama l'urlo della folla, si sbraccia e si agita, il momento è delicato, si gioca sul filo dei nervi e delle palpitazioni vietate ai cardiopatici. C'è un cross dalla sinistra del Genoa: Vasquez svetta al centro e manda il pallone vicinissimo al palo, alla sinistra di Meret. Tutto da rifare. È stato così finora, lo sarà anche nei prossimi 180 minuti, a Parma e col Cagliari in casa. Servono 6 punti per bussare alle porte del paradiso o 4 o anche meno) se l’Inter non le vince entrambe nelle ultime 2 giornate.

Quanti punti mancano al Napoli per vincere lo scudetto dopo la partita col Genoa

La domanda che ronza in testa ai tifosi azzurri è sempre la stessa: ne occorrevano almeno 7 nelle ultime 3 giornate, frutto di un pareggio (che è già andato col Genoa) e 2 vittorie. Ma adesso la situazione è cambiata e il calcolo va fatto sui prossimi 180 minuti. Con due vittorie contro Parma e Cagliari e alla quota massima di 84 punti la squadra di Antonio Conte avrebbe la certezza matematica di poter cucire la coccarda tricolore sulla maglia. L'Inter, che ha messo pressione con il successo ottenuto a Torino (0-2), pur facendo il pieno e raccogliendo 6 punti ancora a disposizione potrebbe alzare l'asticella al massimo fino a 83. Il parametro, però, è fluttuante perché in realtà al Napoli ne potrebbero bastare anche 4, se l'Inter non dovesse vincere uno dei restanti due incontri con Lazio e Como.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Ecco perché allo stato dei fatti tutto può succedere e, fino all'ultimo turno, la situazione resta in bilico. E non è da escludere nemmeno la possibilità che l'assegnazione dello scudetto sia decisa con uno spareggio nel caso Napoli e Inter chiudano la stagione a pari punti.

Data e orario, quando si gioca lo spareggio: incognita Champions

In quel caso, complice l'impegno della formazione di Simone Inzaghi in finale di Champions (31 maggio) servirà capire quando sarà possibile disputare la sfida considerando che l'ultima giornata è in programma il 25 maggio. Si giocherebbe in 90 minuti e senza tempi supplementari, in caso di pareggio si batterebbero direttamente i rigori.

In quale stadio sarebbe disputato l'incontro che vale il tricolore?

Da regolamento "in casa della società meglio classificata secondo i criteri della classifica avulsa": il contro degli scontri diretti è pari (1-1, andata e ritorno), a fare da ago della bilancia sarebbe la differenza gol (cioè lo scarto tra gol segnati e gol subiti) che allo stato dei fatti è favorevole all'Inter (+42) rispetto a quella del Napoli (+30). Così fosse è certo San Siro quale teatro dello spareggio? No. Sempre da regolamento, qualora le autorità ritengano che vi siano ragioni di ordine pubblico determinanti per non scegliere San Siro come sede del match, allora si deve giocare nella sede della finale di Coppa Italia: all'Olimpico di Roma.