Napoli-Genoa LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

La cronaca in diretta di Napoli-Genoa, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio Maradona, in TV e live streaming su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 36ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

20:13 Il Napoli in caso di vittoria allungherebbe nuovamente sull'Inter di 3 punti, vittoriosa alle 18.00 contro il Torino per 0-2. Le scelte di Vieira: gioca Siegrist in porta e non Leali. Otoa e Ahanor in difesa, Vitinha supporta Pinamonti in avanti con Norton Cuffy e Messias. Le scelte di Conte: ce la fa Lobotka, regolarmente in campo dal primo. Confermato dal 1' Olivera al centro della difesa, gioca Raspadori in avanti con Lukaku. Panchina Genoa: Leali, Sommariva, Aaron Martin, De Winter, Onana, Bani, Ekhator, Badelj, Kassa, Zanoli, Venturino. Panchina Napoli: Scuffet, Contini, Marin, Mazzocchi, Billing, Gilmour, Hasa, Neres, Okafor, Ngonge, Simeone. Formazione GENOA (3-4-2-1): Siegrist; Sabelli, Otoa, Vasquez; Ahanor, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy; Messias, Vitinha; Pinamonti. Formazione NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Spinazzola; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. Il Napoli è reduce dalla vittoria per 0-1 sul Lecce, mentre il Genoa arriva dalla sconfitta interna per 2-1 con il Milan! 19:58 Benvenuti alla diretta di Napoli-Genoa, match valido per la 36a giornata di Serie A!