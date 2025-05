Quando si gioca Parma-Napoli e la data di Inter-Lazio, la decisione provvisoria della Lega Serie A

video suggerito

Parma–Napoli e Inter–Lazio si giocheranno domenica 18 maggio. A due giornate dalla fine del campionato, la nota ufficiale della Lega Serie A ha indicato quale sarà la programmazione dei match in calendario per il 37° turno. Si tratta di due incontri che potrebbero dare uno strattone nella corsa scudetto che vede partenopei e nerazzurri testa a testa. Certa la data ma resta ancora da capire quale sarà l'orario degli incontri più attesi: bisognerà attendere ancora un po' (entro martedì 13 maggio) per avere l'indicazione precisa e scoprire il palinsesto definitivo.

Il programma di domenica 18 maggio 2025

Cagliari-Venezia

Fiorentina – Bologna

Genoa – Atalanta

Hellas Verona – Como

Inter – Lazio

Juventus – Udinese

Lecce – Torino

Monza – Empoli

Parma – Napoli

Roma – Milan.

Perché la Lega Serie A non ha comunicato ancora gli orari ufficiali

È una questione di incastri che ha come presupposto la possibilità che tutte le gare si disputino in contemporanea poiché, potenzialmente, tutti incontri potrebbero essere legati tra di loro per gli obiettivi delle squadre che lottano per la salvezza, un posto in Europa e per il titolo. Da quest'anno, infatti, in base ai diritti tv, è previsto che le ultime due giornate vedano giocare in contemporanea le squadre che hanno obiettivi comuni, molto dipenderà dai risultati del 36° turno e dalla classifica che ne scaturirà dopo Atalanta-Roma di lunedì sera.

Le variabili da prendere in considerazione per il programma definitivo

È vero, per esempio, che Napoli e Inter duellano a distanza per lo scudetto ma gli azzurri impegnati a Parma nel prossimo incontro sollevano un'altra necessità tutt'altro che trascurabile: con i ducali ancora in lotta per la salvezza va presa in considerazione l'opportunità di far giocare la sfida col Napoli in contemporanea con quelle delle altre formazioni in lizza per restare in Serie A. Una situazione che provocherebbe una reazione a catena: la stessa Inter dovrebbe scendere in campo in contemporanea con il Napoli ma affrontando la Lazio allargherebbe il ragionamento e la riflessione anche alle gare di tutte le squadre che concorrono per un posto in Champions.