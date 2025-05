video suggerito

Parma-Napoli e Inter-Lazio quando si giocano: la decisione della Lega Serie A sulle partite "Scudetto" Il programma della 37ª giornata è ufficiale nell'attesa siano anche indicati gli orari delle gare in programma domenica 18 maggio. Riflettori puntati sulle gare di partenopei e nerazzurri.

Parma–Napoli e Inter–Lazio si giocheranno entrambe nella giornata di domenica 18 maggio. Nella nota ufficiale della Lega Serie A c'è tutta la programmazione della 37ª giornata di campionato, che potrebbe essere decisiva nella corsa "Scudetto" tra le squadre di Antonio Conte e Simone Inzaghi (anche alla luce dei risultati del 36° turno). Certa la data, bisognerà attendere martedì 13 maggio per avere anche l'indicazione precisa degli orari.

Il programma di domenica 18 maggio 2025

Cagliari-Venezia

Fiorentina – Bologna

Genoa – Atalanta

Hellas Verona – Como*

Inter – Lazio

Juventus – Udinese

Lecce – Torino

Monza – Empoli

Parma – Napoli

Roma – Milan

Nel comunicato della Lega Serie A ci sono anche due postille, fanno riferimento ad altrettante gare che potrebbero essere fissate tenendo conto di come sarà la classifica alla fine del 36° turno. Nel caso in cui Genoa-Atalanta non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 20.45. Stessa sorte per identici motivi quanto a Hellas Verona-Como: sempre sabato 17 maggio 2025 ma alle ore 18.00.

Quanti punti servono al Napoli per lo Scudetto

Alla vigilia della 36ª giornata di Serie A il Napoli è in vetta alla classifica con 77 punti, per avere l'assegnazione matematica dello "Scudetto" deve farne altri 7 (2 vittorie, 1 pareggio): a quota 84, infatti, non sarebbe più raggiungibile dall'Inter che è a 74 e, pur vincendo tutte le gare restanti, potrebbe alzare al massimo l'asticella fino a 83. Non è da escludere anche un altro tipo di esito: ovvero, che l'attribuzione della "coccarda tricolore" avvenga tramite spareggio da ‘incastrare' nei giorni compresi tra il 26 maggio (il 25 c'è l'ultima in Serie A) e il 27 maggio, considerato che l'Inter il 31 deve giocare la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera.