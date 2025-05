video suggerito

Come cambia il calendario della Serie A con l'Inter in finale di Champions: la data dello spareggio La possibile data dello spareggio Scudetto tra Inter e Napoli dopo la certezza che i nerazzurri giocheranno la prossima finale di Champions League.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter è in finale di Champions League dopo la partita epica giocata contro il Barcellona al Meazza. I nerazzurri hanno dunque la possibilità di riscattare il ko del 2023 contro il City il prossimo 31 maggio contro una tra PSG e Arsenal che si saprà stasera dopo la semifinale di ritorno tra francesi e inglesi. Nel mezzo la squadra di Simone Inzaghi dovrà concludere il campionato di Serie A che vede Lautaro e compagni virtualmente ancora in corsa per lo Scudetto. In questo momento l'Inter è a -3 punti dal Napoli capolista e lo spareggio appare oggi come l'ultima speranza.

La possibile data dell’eventuale spareggio Scudetto in Serie A

Una sconfitta del Napoli infatti e la conseguente vittoria dell'Inter, aprire a questo scenario. A quel punto però ci sarebbe da fare i conti col calendario. Nel caso in cui nell'ultimo turno di Serie A, in programma nel weekend del 24 e 25 maggio, e lo Scudetto sia ancora in gioco, la Lega potrebbe decidere di far giocare Como-Inter e Napoli-Cagliari venerdì 23 maggio. Così, nell'eventualità, lo spareggio Scudetto si potrebbe disputare martedì 27. Dunque i nerazzurri avrebbero un margine di 4 giorni prima (e non 3) dalla finale di Champions.

La punizione di Dimarco all'andata tra Napoli e Inter.

Un'ipotesi tutta da capire e da monitorare passo dopo passo a seconda del cammino delle due squadre in questi ultimi tre turni di campionato. Se dovessero arrivare ancora con un distacco di tre punti, è chiaro che questo scenario per Napoli e Inter potrebbe diventare realtà. A maggior ragione in caso in cui il Cagliari fosse ancora in lotta salvezza. A quel punto andrebbe spostata tutta la giornata. Insomma, pare sia tutto in progress e tutto da valutare con estrema calma in questo momento con l'Inter che chiaramente vorrebbe un buon margine di riposo per Monaco di Baviera.

L'uscita dei calendari per la penultima e ultima giornata di Serie A

La Lega però si sarebbe già portato avanti dato che venerdì 9 maggio sarà reso ufficiale il calendario della penultima giornata di Serie A. Lunedì 19 maggio invece sarà reso noto il calendario dell'ultimo turno. Un tempo necessario per capire i vari incroci e obiettivi delle varie squadre impegnate nell'ultima giornata, garantire la concomitanza, e allo stesso tempo preservare l'Inter in vista della finale di Champions garantendole sempre un margine di riposo maggiore. Tutto in ballo dunque con pochi minuti dal termine di una stagione che si preannuncia bollente per Napoli e Inter.