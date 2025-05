video suggerito

Il Napoli sbanca Lecce e mette pressione all'Inter: cosa serve per vincere matematicamente lo Scudetto Il gol di Raspadori su punizione (0-1) regala un successo pesante in chiave Scudetto. Alla luce del risultato di oggi, quando gli azzurri potranno vincere matematicamente il titolo? Dipende anche dall'Inter.

Il gol di Giacomo "jack" Raspadori su calcio di punizione a Lecce regala al Napoli una vittoria importante in chiave scudetto. Sono 77 adesso i punti degli azzurri, che mettono al sicuro il primo posto in classifica quando mancano tre giornate alla fine del campionato. Tre partite (Genoa e Cagliari in casa, intervallate dalla trasferta a Parma) per difendere la posizione e festeggiare il quarto titolo tricolore della storia, il secondo nel giro di tre anni. Ma potrebbero volercene anche di meno… dipende da cosa fa l'Inter. Il successo del Napoli è stato sofferto, soprattutto nella ripresa quando il Lecce s'è lanciato all'attacco alla ricerca del pareggio (Meret ci ha messo la mano ‘santa' più volte), ma mette pressione all'Inter, questa sera impegnata a San Siro contro il Verona.

Al Via del Mare le emozioni sono state forti/fortissime per la rete annullata a Lukaku (a bersaglio dopo due minuti dal fischio d'inizio), colto in posizione di fuorigioco dopo un check del Var. Un sussulto c'è stato ancora nella ripresa per il colpo di testa di Olivera finito alle spalle di Falcone ma non convalidato per una spinta di McTominay ai danni del portiere salentino. Un groppo in gola c'è stato anche al 39° per un sospetto tocco di braccio di Spinazzola che fa gridare al rigore i pugliesi: il pallone rimbalza sulla traversa su colpo di testa di Gaspar e poi colpisce il difensore dei partenopei. Per il Var non ci sono gli estremi per assegnare la massima punizione perché la sfera è sbattuta prima sulla traversa e poi è carambolata sul difensore in modo totalmente inatteso.

Cosa serve al Napoli per vincere matematicamente lo scudetto

Cosa serve ai partenopei per cucire di nuovo la coccarda tricolore sulla maglietta? Molto dipenderà dai risultati dei nerazzurri ma, conti alla mano, alla squadra di Antonio Conte servono altre due vittorie e almeno un pareggio per alzare l'asticella fino a 84 punti. Una quota tale che li renderebbe di fatto irraggiungibili, perché? I calcoli dicono che se anche l'Inter vincesse tutti e quattro gli incontri in calendario (a partire da quello con l'Hellas) potrebbe arrivare al massimo a 83, a -1 dalla vetta. Ecco perché, in base alle combinazioni dei risultati, potrebbe bastare anche meno al Napoli per vincere lo scudetto: tutto dipende (anche) da quel che fanno i nerazzurri che, oltre agli scaligeri, devono ancora affrontare Torino, Lazio (impegnata nel duello per arrivare al quarto posto e accedere alla Champions) e Como all'ultimo turno.

Napoli Campione d'Italia, quando può arrivare la certezza

Quale potrebbe essere la giornata fatidica per il Napoli? Quando potrà festeggiare il titolo di Campione d'Italia? Domande alle quale si potrà dare risposta solo tenendo conto dei risultati dell'Inter. Considerando il trend di rendimento e i prossimi avversari degli azzurri (sulla carta più abbordabili) rispetto a quelli della squadra di Inzaghi, si potrebbe attendere anche fino all'ultimo giornata quando al Maradona arriverà il Cagliari e l'Inter sarà di scena a Como. Nel caso in cui l'Inter dovesse avere qualche battuta a vuoto e lasciare punti per strada il discorso scudetto potrebbe chiudersi anche prima, alla penultima giornata.