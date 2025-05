Lecce-Napoli LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

17:30 FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI. 4-4-2. Meret; Spinazzola, Olivera, Rrahmani, Di Lorenzo; McTominay, Lobotka, Anguissa, Politano; Raspadori, Lukaku.

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE. 4-2-3-1. Falcone; Gallo, Baschirotto, Gaspar, Guilbert; Kaba, Pierret; Karlsson, Coulibaly, Pierotti; Krstovic.

Conte ha effettuato 2 cambi per infortunio nella sfida contro il Torino. Anguissa è recuperato e schierato tra i titolari mentre non ce la fa Buongiorno che potrebbe rientrare in extremis alla 38a giornata. Fermi ai box anche Juan Jesus e Neres. L'unico diffidato tra i partenopei è Olivera.

I PRECEDENTI. 27 le sfide intercorse in Serie A tra Lecce e Napoli. Con 13 vittorie conduce la compagine partenopea, mentre sono 9 i pareggi e 5 i successi dei salentini.

Dirige la gara il sig. Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Meli ed Alassio. IV uomo sarà Rutella, mentre al VAR ed AVAR agiranno Mariani e Marini.

Il Napoli arriva a questa sfida con tutta l'inerzia dalla sua parte. Dopo aver approfittato del doppio falso meneghino, la formazione campana ha effettuato il sorpasso in testa alla classifica e ora conduce sull'Inter di Simone Inzaghi con 3 punti di vantaggio. 8 i risultati utile consecutivi per la prima candidata alla vittoria del titolo di Campioni d'Italia. Nell'ultima giornata la doppietta di Scott McTominay, 11 reti per lui in questo campionato, ha permesso ai partenopei di superare il Torino al Maradona.

Il Lecce si trova al 17° posto con 27 punti e oggi proverà ad allungare sul Venezia, dietro solamente di 1 punto rispetto ai salentini, che ieri è stato fermato sull'1-1in casa del Torino. L'ultima vittoria dei giallorossi risale al 31 Gennaio, giorno in cui i ragazzi di Giampaolo si sono imposti al tardini per 3-1. Da li in poi solamente 4 punti in 11 partite, complice anche il pareggio per 1-1 in casa dell'Atalanta.

Siamo allo Stadio Via del Mare! Il lecce di Marco Giampaolo ospita il Napoli di Antonio Conte.

