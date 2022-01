“Se va via anche lui mi vesto a lutto”: il caso Dybala non riguarda solo la Juve ma tutta la Serie A L’intrigo di mercato che vede protagonisti Dybala e la Juventus sta facendo discutere ma sul quadro futuro non ci sono ancora certezze.

A cura di Vito Lamorte

La situazione che riguarda Paulo Dybala e la Juventus appare più complicata di quello che sembra. Quando tutto sembrava pronto per il rinnovo del contratto del calciatore argentino, quella che sembrava una formalità potrebbe diventare un "caso" con un finale tutto da scrivere.

La Joya è uno dei giocatori più importanti della società bianconera e ha sempre detto di voler restare a Torino ma è molto deluso da come il club stia gestendo la trattativa legata al suo rinnovo. La vicenda che riguarda l'attaccante di Laguna Larga è destinata ad infiammare il mercato ancora a lungo, fin quando il giocatore non firmerà il rinnovo con la Juve o verrà sancito che è pronto per accasarsi ad un nuovo club.

Il rinvio a febbraio dell'incontro per la firma e le parole di Maurizio Arrivabene prima della finale di Supercoppa Italiana ("carattere, grinta e voglia di vincere da chi porta la maglia numero 10 della Juventus") hanno toccato nel profondo Dybala, che dopo la rete all'Udinese non ha esultato e ha lanciato uno sguardo di sfida ai dirigenti presenti in tribuna. Un gesto che ha colpito tutti, presenti allo Stadium e non.

Si è parlato di un possibile colpo, clamoroso, a zero per l'Inter di Marotta e dell'interessamento di alcune big europee (Tottenham e Barcellona su tutte) nel caso Dybala non dovesse rinnovare con la Juve e andare in scadenza il prossimo giugno. Tutte ipotesi che, al momento, non possono essere prese in considerazione vista la poca chiarezza della situazione ma nel corso della conferenza stampa di presentazione come dirigente della Salernitana, Walter Sabatini ha espresso la sua opinione sul caso del calciatore argentino della Juventus e sulla possibilità che il numero 10 lasci la Serie A: “Cosa penso di quello che sta accadendo a Dybala? È una nefandezza. Se va via anche lui mi vesto a lutto. È un giocatore sublime, restituisce la gioia del calcio della piazzetta, dei ragazzini, della strada. Mi dispiacerebbe veramente molto”.

Il fatto che la Joya non sia più un punto fisso della Juve si era capito anche nell’estate del 2019, quando il club bianconero aveva cercato di inserirlo nella trattativa con il Manchester United per portare Romelu Lukaku a Torino: non se ne fece nulla e l'argentino rimase alla Vecchia Signora mentre il belga passò all'Inter. Storie che sembrano lontanissime ma che aiutano a rendere ancora più chiaro il quadro attuale. Su quello che si delineerà in futuro non ci sono molte certezze.