Ronaldo in allenamento fa un salto irreale: i compagni dell’Al-Nassr non credono sia possibile Cristiano Ronaldo ha lasciato con gli occhi sbarrati e la bocca aperta i suoi nuovi compagni dell’Al-Nassr con un gesto in allenamento davvero mostruoso.

A cura di Paolo Fiorenza

Si avvicina sempre di più il momento in cui i tifosi sauditi potranno assistere all'esordio di Cristiano Ronaldo in terra d'Arabia dopo che il 37enne portoghese ha firmato il suo faraonico contratto di due anni e mezzo – fino all'estate del 2025 – con l'Al-Nassr. Il debutto non avverrà con la maglia del suo nuovo club, visto che il cinque volte Pallone d'Oro deve ancora scontare la seconda delle due giornate di squalifica comminategli dalla Federcalcio inglese nello scorso novembre, bensì con una selezione mista di giocatori di Al-Nassr e Al-Hilal, che affronterà in amichevole il PSG.

L'incontro avrà luogo il 19 gennaio a Riad nello stadio dell'Al-Nassr, il Mrsool Park, e dire che l'attesa è spasmodica è riduttivo, visto che sarà anche l'occasione per vedere in campo l'uno contro l'altro – forse per l'ultima volta – Ronaldo e Messi. A fronte di una disponibilità di 68mila posti, le richieste per i biglietti della partita hanno superato i due milioni, un numero davvero assurdo che dà idea dell'hype che circonda l'evento, cui prenderanno parte anche Mbappé e Neymar.

Mentre si prepara ad esordire, CR7 si sta ambientando sempre di più nella sua nuova realtà, non abbassando di un'unghia il livello maniacale di preparazione e cura del proprio corpo che lo ha fatto arrivare ad essere una delle stelle più luminose del calcio mondiale. È questa la nuova sfida di Ronaldo: dimostrare che la sua grandezza – anche come icona globale e brand social – può resistere alla pochezza del movimento calcistico dove ha scelto di svernare.

Il campione di Madeira compirà 38 anni il mese prossimo, ma la sua forma fisica è ancora spaziale, come dimostra un episodio accaduto in allenamento e che è stato rilanciato dall'Al-Nassr sui suoi canali social. Ronaldo è stato fotografato mentre effettua uno dei suoi mostruosi stacchi per colpire di testa: nell'immagine si vede il portoghese letteralmente volare al di sopra di un nugolo di giocatori che lo circondano.

La potenza dello scatto è resa ancora più plastica da quello che succede intorno a Ronaldo: sembra di assistere quasi ad un dipinto, con la figura principale che si staglia e quelle di contorno che reagiscono al gesto dell'eroe. Una reazione ovviamente di stupore davanti alla meraviglia: in particolare alle spalle del portoghese c'è un suo compagno che resta assolutamente inebetito, con la bocca aperta e gli occhi spalancati per cotanta prodezza.

È qualcosa che evidentemente non aveva mai visto. Questo salto pazzesco peraltro ricorda molto da vicino quello realizzato da Ronaldo in occasione della rete di testa segnata alla Sampdoria nel 2019: il tempo sembra davvero passare in maniera diversa per CR7.