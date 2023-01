La folle corsa ai biglietti per il debutto di Cristiano Ronaldo in Arabia: due milioni di richieste La data dell’esordio di Cr7 si avvicina: il 19 gennaio, quando sfiderà il PSG delle stelle e di Messi campione del Mondo. Anche se non lo farà con la maglia dell’Al Nassr poco importa, vista l’incredibile corsa per accaparrarsi un posto al Msool Park.

A cura di Alessio Pediglieri

Il countdown è iniziato, il prossimo 19 gennaio finirà l'attesa e tutti potremo assistere al debutto ufficiale in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo. Non con la maglia dell'Al-Nassr ma nello stadio che lo ospiterà nei match casalinghi, il Msool Park. Un impianto che può ospitare fino a 68 mila spettatori, un numero davvero limitato tanto che i biglietti sono andati letteralmente a ruba in pochi istanti e la caccia ad un tagliando è stata a dir poco folle.

Dallo scorso 3 gennaio quando si parla di Cristiano Ronaldo non si può che parlare di Arabia Saudita vista la presentazione ufficiale da parte dell'Al Nassr per l'ingaggio del cinque volte Pallone d'Oro che, chiusa la parentesi mondiale con il Portogallo e archiviata quella con il Manchester United, da svincolato ha concluso un accordo a peso d'oro: 200 milioni di euro per giocare in un campionato semisconosciuto e poco seguito, ma ricchissimo e desideroso di mostrarsi al mondo.

Dal 3 gennaio, l'Al Nassr è già scesa ripetutamente in campo ma senza schierare Cristiano Ronaldo che non ha mai preso parte ad una gara ufficiale pur iniziando immediatamente ad allenarsi con i suoi nuovi compagni. La notizia di dover scontare la squalifica rimediata in Premier League di due giornate, rimediata per aver colpito volontariamente un telefonino di un tifoso a fine partita contro l'Everton, insieme all'impossibilità da parte del club saudita di poterlo schierare avendo già occupata la griglia di extracomunitari, ha fatto saltare il banco dell'esordio.

Un ritardo che ha accresciuto ancora di più l'attesa e il desiderio di vedere "il più forte giocatore del mondo", come è stato presentato dal club, vestire la sua nuova maglia numero 7 che, intanto è già andata a ruba dai tantissimi tifosi e appassionati che hanno fatto scattare una vera e propria Ronaldo-mania che troverà il suo acme il prossimo 19 gennaio quando si vedrà Cr7 giocare contro il Paris saint Germain delle stelle, sfidando Lionel Messi, Neymar e Mbappè. Una gara amichevole, una partita-esibizione in cui Ronaldo farà la sua presenza in una squadra composta da giocatori dell'Al Nassr e dell'Al Hilal.

Un evento che ha avuto un riscontro mediatico senza precedenti e che ha scatenato i tifosi per poter assistere all'esibizione dal vivo, in una folle corsa al biglietto. Teatro del match è lo Stadio Msool Park che sarà ovviamente tutto esaurito per l'occasione ma chi sarà presente sugli spalti sarà un vero e proprio privilegiato perché, come ha rivelato la ESPN oltre due milioni di persone hanno cercato di accaparrarsi un posto per non perdersi la prima di Cristiano Ronaldo a Riyadh, il 19 gennaio. La forza di attrazione di Ronaldo unita a quella di Messi, Neymar e Mbappè è stata devastante: fonti sempre vicine a ESPN hanno affermato che i biglietti sono andati esauriti "in pochissimi minuti" dopo essere stati messi in vendita all'inizio della settimana.

Dopo la gara esibizione, per Cristiano Ronaldo arriverà anche il debutto nel campionato saudita qualche giorno dopo, il 22 gennaio, ancora in casa davanti al suo nuovo pubblico. L'Al Nassr affronterà l'Al-Ettifaq al Msool Park dove Rudi Garcia schiererà in campo anche Cr7, con i presenti che potranno assistere dal vivo al fenomeno portoghese vestire la maglia numero sette ufficiale del suo nuovo club.