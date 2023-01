L’Al-Nassr svende Aboubakar pur di registrare Cristiano Ronaldo e fa un favore allo United Vincent Aboubakar è il giocatore scelto dall’Al-Nassr per fare posto a Cristiano Ronaldo in squadra. Uno svincolo per l’attaccante del Camerun che fa felice il…Manchester United.

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo in tribuna in occasione della prima sfida ufficiale da giocatore dell'Al-Nassr. Una scena che il club saudita non vuole più ripetere e per questo accelera per sistemare tutte le questioni burocratiche e vedere finalmente il portoghese in campo. Il giocatore, che comunque deve scontare ancora una delle due giornate di squalifica che si porta dietro dall'Inghilterra, non è stato ancora registrato per via della regola vigente in Arabia che impone a tutte le squadre di non andare oltre gli 8 stranieri in rosa. Numero che l'Al-Nassr ha ampiamente raggiunto non riuscendo così a tesserare ufficialmente il fenomeno ex Real, Juve e United.

Ecco perché, secondo quanto riferito dal portale saudita Al-Riyadh, il giocatore sacrificato per fare posto a Cristiano Ronaldo sarà Aboubakar. Al giocatore sarebbe stato già rescisso il contratto in modo da lasciarlo libero a parametro zero. Un vuoto utilissimo per la registrazione di Ronaldo, che così potrà fare il suo debutto nella partita della Pro League dell'Al-Nassr contro Al-Ettifaq il 22 gennaio, sempre a seconda della forma fisica e della selezione della squadra. L'addio a Vincent Aboubakar ha però clamorosamente favorito proprio il Manchester United.

L’esultanza di Aboubakar dopo il gol contro il Brasile ai Mondiali.

Il club inglese infatti avrebbe messo nel mirino proprio Aboubakar per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riporta Talksport, i Red Devils avrebbero infatti deciso di affondare il colpo per il centravanti di 30 anni. Inizialmente si lavorava a un prestito fino a fine stagione per l'attaccante della Nazionale del Camerun ma adesso, viste le ultime novità riportate da Al-Riyadh, gli inglesi saranno liberi di poter prendere il giocatore a parametro zero senza necessariamente dover trattare con gli arabi. Un assist vero e proprio per i Red Devils che hanno puntato il giocatore camerunense che si è messo in mostra durante i Mondiali con prestazioni importanti nel corso della fase a gironi.

Nel periodo trascorso all'Al-Nassr, Aboubakar ha segnato 13 gol e sei assist in Arabia Saudita. Un rendimento importante che sperava di poter incrementare proprio con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. E invece la doccia fredda per lui è stata proprio quella di una rescissione improvvisa, quasi obbligata, nei confronti di un giocatore che sicuramente avrà tanto mercato ma che forse si auspicava di non dover essere lui a lasciare il posto al portoghese. A questo punto ten Hag ringrazia a distanza Cristiano Ronaldo per avergli praticamente regalato Aboubakar senza dover spendere nulla dal punto di vista economico.