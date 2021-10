Ronaldo fa la storia di Instagram: l’annuncio dei gemelli è il secondo post con più like di sempre Il contatore della classifica che seleziona i primi 20 post con più like su Instagram continua a salire di ora in ora. Al momento quello di Cristiano Ronaldo, che insieme alla compagna Georgina annuncia la nascita di due gemelli, è al secondo posto con quasi 30 milioni di “mi piace”. La stella portoghese era già presente in questo speciale elenco insieme al suo rivale di sempre Messi: entrambi avevano scatenato le reazioni dei followers dopo aver pubblicato le foto con le loro nuove maglie del Manchester United e del PSG.

A cura di Andrea Lucia

Solo poche ore fa Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno mostrato sui social la foto dell'ecografia per festeggiare la nascita di due gemelli. Inevitabile il clamore mediatico che ha suscitato la notizia non solo tra i followers della coppia. Basti pensare che nella speciale classifica che seleziona i primi 20 post con più like su Instagram, quello della stella portoghese ha già raggiunto la seconda posizione con quasi 30 milioni di "mi piace". Entro la primavera del 2022 la coppia darà il benvenuto al loro secondo e terzo figlio, a cui se ne aggiungono altri tre avuti grazie alla maternità surrogata. Ne manca solo uno per esaudire il desidero di Cristiano Ronaldo di averne sette ma un record intanto già è stato battuto.

Il calciatore del Manchester United già compariva nell'elenco dopo aver pubblicato una foto in ricordo di Maradona nel giorno della morte e una che lo ritraeva nel momento del suo secondo debutto con la maglia dei Red Devils a settembre. Entrambi i post, però, non avevano raggiunto un numero di like tale da arrivare nelle prime posizioni. Irraggiungibili i quasi 56 milioni di like presi dall'account "world_record_egg" che nel gennaio 2019 ha pubblicato una foto di un uovo con lo scopo specifico di diventare il post con più interazioni di sempre nella storia di Instagram.

Anche il rivale di una vita Messi è presente nella classifica: la sua prima foto con la maglia del Paris Saint Germain ha collezionato oltre 22 milioni di like e si trova al settimo posto, preceduta dai posti di star della musica come Billie Eilish e Ariana Grande. Il contatore continua a salire di ora in ora e il post congiunto di Georgina e Cristiano non smette di creare "engagement". "Il nostro cuore è pieno d'amore", recita la didascalia. A proposito di cuoricini, quelli del social network più famoso al mondo sono tutti dedicati al cinque volte pallone d'oro.