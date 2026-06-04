Cattelan a De Roon: “Puoi chiedere a van Dijk perché guarda le storie di mia moglie su Instagram?”

Durante il podcast che conduce, Alessandro Cattelan ha colto di sorpresa il suo ospite Marten de Roon chiedendogli di portare un messaggio al suo compagno di nazionale Virgil van Dijk.

Marten de Roon è stato ospite dell'ultima puntata del podcast condotto da Alessandro Cattelan ,'Supernova'. La conversazione, tra Atalanta e nazionale olandese, ha preso una piega molto sorprendente quando il conduttore ha fatto una domanda a bruciapelo al centrocampista, cogliendolo di sorpresa e facendo ridere tutti i presenti nello studio: "È tuo amico van Dijk?", "Sì, lo conosco bene", "Gli puoi chiedere perché guarda le storie di mia moglie su Instagram?".

Mentre tutti ridevano, Cattelan in primis, de Roon ha fatto un'espressione basita che era tutta un programma, poi è scoppiato anche lui in una fragorosa risata: "Ahi ahi… glielo chiedo subito".

Alessandro ha poi chiuso il discorso in maniera scherzosa: "No, ma io sono comunque contento, perché mi piace come giocatore, e quindi dico vabbè ci sta, lo rispetto". Un siparietto durato pochi secondi, e tuttavia il messaggio il buon Cattelan lo ha mandato tra una risata e l'altra…

La moglie del 46enne piemontese è Ludovica Sauer, modella, influencer e imprenditrice mezzo brasiliana e mezzo tedesca, di un anno più giovane. La coppia è sposata dal 2014 e ha due figlie, Nina e Olivia. Si sono conosciuti anni prima e Ludovica ha raccontato che è stata lei a fare la proposta di matrimonio.

Alessandro Cattelan e la moglie Ludovica

Anche il 34enne van Dijk, pilastro difensivo del Liverpool e dell'Olanda – delle quali è capitano – è sposato da tempo. Virgil e la moglie sua connazionale Rike Nooitgedagt sono fidanzati dai tempi delle superiori, entrambi sono originari di Breda. Si sono sposati nel 2017 e hanno anche loro due figlie, Nila e Jadi.

Virgil van Dijk con la moglie Rike e le due figlie

Lei ha lasciato il suo lavoro nel settore della moda per seguirlo nella carriera, prima in Scozia al Celtic, poi in Inghilterra a Southampton e Liverpool. Insomma, due coppie solidissime.