video suggerito

Chi è Ludovica Sauer, la moglie di Alessandro Cattelan è una modella e influencer Ludovica Sauer, modella e influencer, è la moglie di Alessandro Cattelan. I due sono sposati dal 2014 e hanno due figlie, Nina e Olivia, nate rispettivamente nel 2012 e nel 2016. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ludovica Sauer è la moglie di Alessandro Cattelan, co-conduttore dell’ultima serata del Festival di Sanremo. Nata nel 1981, ha 44 anni e lavora come modella e influencer. I due sono sposati dal 2014 e hanno due figlie, Nina e Olivia, nate rispettivamente nel 2012 e nel 2016.

Chi è Ludovica Sauer, modella e influencer

Ludovica Sauer è nata nel 1981 e, come scrive su Instagram, ha origini tedesche e brasiliane. Ha 44 anni e ttualmente vive in Italia con il marito Alessandro Cattelan e lavora come modella e influencer. Sul suo profilo, seguito da oltre 200mila followers, racconta la vita quotidiana e mostra spesso il suo lavoro.

Il matrimonio di Ludovica Sauer e Alessandro Cattelan

Ludovica Sauer e Alessandro Cattelan si sono sposati nell'aprile 2014 con una cerimonia piuttosto intima. Era stata lei a fargli la proposta di matrimonio, come aveva rivelato nel podcast di Diletta Leotta: "Dopo la nascita di Nina era arrivata l'ora". I due si sono incontrati per la prima volta a San Siro e il conduttore si presentò come calciatore. "Mi diede il suo numero scrivendo le lettere e gli scrissi", ha spiegato Sauer. Oggi sono genitori di due bambine, Nina e Olivia, nate rispettivamente nel 2012 e nel 2016. La coppia ha anche svelato il desiderio di convolare di nuovo a nozze a Las Vegas: "In un viaggio futuro ci sposeremo lì per la seconda volta, con le bambine, Saremo solo noi 4".

Leggi anche Lutto a Sanremo dopo la morte di Alex Benedetti, annullata la festa delle radio del Gruppo Mediaset

Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer

Ludovica Sauer e Alessandro Cattelan sono i genitori di Nina e Olivia

Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer sono genitori di due bambine, Nina e Olivia, nate rispettivamente nel 2012 e nel 2016. Riguardo al rapporto che ha con loro, il conduttore aveva rivelato: "Alla più grande non frega più niente del mio lavoro. X Factor non le è mai interessato, anche se sia lei che Olivia guardano Sanremo". I genitori si sono sposati nel 2014, ma hanno rivelato di voler organizzare un secondo matrimonio insieme alle piccole.